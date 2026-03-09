Tin vui: Duy nhất ngày 15/3, tất cả người dân TP HCM được miễn làm một việc, doanh nghiệp phải chấp hành

Ảnh minh họa: Thanh niên

Mới đây, Ủy ban Bầu cử TP HCM đề nghị Liên đoàn Lao động, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các phường, xã có khu chế xuất, khu công nghiệp; doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử - 15/3.

Theo đó, việc không làm thêm giờ để tạo thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, tính đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử của thành phố diễn ra đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đảm bảo các quy trình từ rà soát danh sách cử tri đến xây dựng các phương án dự phòng chi tiết để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Cụ thể, công tác rà soát cử tri được tiến hành thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến các khu vực đặc thù như khu công nghiệp, khu vực có nhiều người tạm trú, bệnh viện và các cơ sở giáo dưỡng. Những việc này đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân và không bỏ sót bất kỳ cử tri nào trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, đối với các điểm bỏ phiếu tập trung đông người (có thể lên đến 4.000 cử tri), TP HCM yêu cầu các tổ bầu cử có trách nhiệm phân chia khung giờ vận động bà con đi bầu. Việc này để giúp cử tri đi bỏ phiếu thuận lợi, tránh tình trạng chờ đợi lâu hoặc tập trung quá đông người cùng một thời điểm, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại điểm bầu cử.

Người dân TP HCM được dùng miễn phí một dịch vụ

Người dân bỏ phiếu sớm ngày 26/2 tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (thuộc phường Tam Thắng, TP HCM). Ảnh: VGP

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của cử tri trong ngày bầu cử, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM thực hiện miễn giá vé xe buýt, metro trên địa bàn trong ngày bầu cử 15/3.

Với hệ thống xe buýt, TP HCM áp dụng miễn phí vé cho hành khách trên toàn bộ 109 tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động trên địa bàn. Những tuyến xe buýt không trợ giá cũng được áp dụng miễn phí, bao gồm tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Trong ngày 15/3, hành khách đi Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng sẽ được miễn phí vé trên toàn tuyến.

Theo đó, việc miễn phí vé không chỉ để tạo thuận lợi, kịp thời cho cử tri TP HCM đi bầu cử mà còn khẳng định vai trò của vận tải hành khách công cộng trong việc khuyến khích người dân thay thế xe cá nhân; cũng như giảm ùn tắc giao thông trong ngày bầu cử. Việc này cũng tăng cường sự thuận tiện để giúp người dân tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng các điểm bầu cử trên khắp 168 xã phường, đặc khu của thành phố.

Ngày 15/3, TP HCM cùng cả nước bước vào ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ từ 2026 - 2031. Tính đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản hoàn thành đúng nhiệm vụ trọng tâm và đúng tiến độ. Thành phố kiện toàn Ủy ban bầu cử thành phố với 13 Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội, 42 Ban bầu cử Đại biểu HĐND và 1.306 Ban bầu cử cấp xã phường và thành lập 5.065 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Đến thời điểm này, TP HCM đã hoàn thành hội nghị hiệp thương; đòng thời công bố danh sách 48 người ứng cử Đại biểu Quốc hội và 208 người ứng cử Đại biểu HĐND TP HCM. Danh sách này đã được niêm yết công khai từ ngày 3/2. Kể từ ngày 2-12/3, các xã phường sẽ hoàn tất phát thẻ cử tri.