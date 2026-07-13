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Bảo Thy đăng ảnh gặp Haaland

Liên Hoa
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Khung hình chung của Bảo Thy và siêu sao bóng đá Haaland khiến cư dân mạng phải "vào cuộc".

Erling Haaland là một trong những cái tên phủ sóng mạnh nhất mạng xã hội mùa World Cup 2026. Không chỉ gây chú ý bởi những màn trình diễn trên sân cỏ, tiền đạo người Na Uy còn liên tục trở thành "cây hài" bất đắc dĩ với loạt biểu cảm, khoảnh khắc đời thường và meme viral được chia sẻ khắp các nền tảng. Sức hút của chân sút sinh năm 2000 khiến không ít người hâm mộ thích thú "đu trend", và Bảo Thy cũng không ngoại lệ.

Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ khiến mạng xã hội náo loạn khi đăng tải bức ảnh ngồi cạnh Haaland trên một chuyến bay, kèm dòng chia sẻ đầy tự nhiên như thể vừa có cuộc gặp gỡ ngoài đời. "Ai cũng hỏi gặp Haaland ngoài đời thế nào. Xin xác nhận: vui tính y như trên TopTop! Tiếc là Na Uy dừng chân rồi, nên giờ hai chị em chuyển sang đi cổ vũ Bellingham và anh Messi ở bán kết. World Cup năm nay đúng là quá cuốn!".

- Ảnh 1.

Bảo Thy đăng ảnh ngồi cùng Haaland

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, không ít cư dân mạng đã phải dụi mắt vì quá bất ngờ. Trong bức ảnh, Bảo Thy diện trang phục sang trọng, ngồi cạnh Erling Haaland trên khoang hạng thương gia của máy bay. Cả hai đều hướng về ống kính với thần thái thoải mái, khiến nhiều người thoáng nghĩ đây là khoảnh khắc "đụng độ" thật sự.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, phần bình luận đã trở thành "sân khấu" của màn bóc tách đầy hài hước từ cư dân mạng. Nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chỉ là ảnh ghép và liên tục để lại những bình luận trêu đùa nữ ca sĩ.

Một tài khoản hài hước viết: "Chị đi hãng hàng không AI Airline hả?". Đáp lại, Bảo Thy không ngần ngại hưởng ứng: "Em hay quá! Haha". Có người còn chia sẻ: "Em tưởng chị gặp em thiệt cho tới khi đọc comment". Nữ ca sĩ tiếp tục pha trò: "Em tưởng là chị vui rồi". Màn tung hứng giữa Bảo Thy và người hâm mộ khiến bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

- Ảnh 2.

Bảo Thy tung hứng khi bức ảnh cùng Haaland bị "vạch trần"

Dù Haaland cùng đội tuyển Na Uy đã dừng chân ở vòng tứ kết, sức hút của chân sút tài năng này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Những đoạn clip, hình ảnh và loạt "mảng miếng" liên quan đến anh vẫn liên tục được cư dân mạng đào lại, tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi.

Có thể thấy, World Cup 2026 cũng trở thành ngày hội thực sự với người hâm mộ Việt Nam, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ. Không chỉ Bảo Thy, mà nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Tiến Luật, HURRYKNG, Gin Tuấn Kiệt... đều công khai "chọn phe", nhiệt tình cổ vũ đội tuyển và thần tượng mình yêu thích. Không ít sao Việt còn sẵn sàng bay sang Mỹ để hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của giải đấu lớn nhất hành tinh như Mỹ Tâm, Bùi Công Nam, Huyền Baby hay Khắc Việt. Chính vì thế, những câu chuyện bên lề xoay quanh các siêu sao bóng đá cũng nhận được sự quan tâm không kém diễn biến trên sân cỏ.

- Ảnh 3.

Mỹ Tâm, Huyền Baby và một số sao Việt có mặt ở Mỹ để theo dõi các trận đấu trực tiếp

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Ảnh: FBNV

Thân hình quyến rũ, đẹp khó cưỡng của Louis Phạm
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Tags

World Cup

sao Việt

mỹ tâm

Haaland

bóng đá

Bảo Thy

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