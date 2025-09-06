Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong một lĩnh vực

Ảnh: Reuters

Đó là du lịch biển.

Mới đây, theo khảo sát mới nhất của tờ Bangkok Post, Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực Đông Nam Á (bao gồm Thái Lan) để nổi lên như là một điểm du lịch biển hàng đầu.

Cụ thể, kết quả khảo sát của Bangkok Post cho thấy, có hơn 1/4 số người trả lời trực tuyến (chiếm 26,3%) chọn Việt Nam là lựa chọn ưu tiên cho kỳ du lịch biển của họ. Tỷ lệ này xếp trên cả Philippines (18,9%), Indonesia (18,3%), Malaysia (12,7%), Campuchia (12,7%) và Singapore (11,1%).

Ngoài ra, kết quả khảo sát của Bangkok Post cũng đã phản ánh mối quan ngại về triển vọng du lịch Thái Lan, bao gồm như sau.

Thứ nhất, lừa đảo, đối xử thiếu công bằng: Có 56% người tham gia cho rằng các vụ việc này làm họ ngại đến Thái Lan.

Thứ hai, hạ tầng yếu kém: Có 59% nhận định đường sá, giao thông công cộng và dịch vụ thiết yếu hạn chế sức hút du lịch.

Thứ ba, luật hợp pháp hóa cần sa ít tác động: Có hơn 50% cho rằng việc này hầu như không làm tăng sức hút du lịch.

Thứ tư, xu hướng chuyển dịch: Có gần 70% quan sát thấy khách quốc tế đang chọn các điểm đến khác thay vì Thái Lan.

Đặc biệt, những người tham gia khảo sát còn được hỏi cho rằng, để thu hút khách du lịch trở lai, Thái Lan cần tập trung vào cải thiện các vấn đề, chẳng hạn như: An toàn và thực thi pháp luật (chiếm 39,6%); cải thiện giao thông, hạ tầng (23,6%); chiến dịch quảng bá (22,9%); phát triển điểm đến độc đáo (13,9%).

Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng khách đến Thái Lan giảm 7%. Thực tế có nhiều điểm đến của Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang... đang ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế bởi vì bãi biển đẹp, dịch vụ cải thiện và giá cả cạnh tranh.

Thái Lan "lo lắng" nhìn khách đổ sang Việt Nam

Ngành du lịch Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TAT

Theo ông Bill Heinecke, chủ tịch của Minor International, một công ty đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nhận định rằng, căng thẳng khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia làm đẩy lượng khách du lịch sang Việt Nam

Theo tờ Bangkok Post, trước tình hình này, đơn vị khai thác du lịch và các hãng hàng không Thái Lan đều đang kêu gọi chính phủ khôi phục sự ổn định biên giới, cũng như nâng cao niềm tin của du khách. Theo nhận định của các chuyên gia, cuộc khủng hoảng chính trị gần đây có nguy cơ làm giảm hơn 10% công suất buồng phòng trung bình ở các khách sạn Thái Lan so với cùng kỳ năm 2024.

Thậm chí, ngay cả Phuket, nơi được mệnh danh là "thiên đường du lịch" Thái Lan cũng đang lo ngại trước tình trạng ngành du lịch Thái Lan chật vật vì bất ổn chính trị và hạ tầng đình trệ.

Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành C9 Hotelworks, công ty tư vấn khách sạn có trụ sở ở thành phố Phuket, chia sẻ tình hình chính trị bất ổn của Thái Lan dẫn đến gián đoạn trong các chính sách quốc gia, bao gồm kích thích du lịch cũng như tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng.

Hơn nữa, theo ông Bill Barnett nhận định, trong khi các dự án bất động sản tư nhân vẫn được triển khai, những công trình công cộng quy mô lớn lại không theo kịp tiến độ.

Trên thực tế, tại thành phố Phuket, nhiều kế hoạch như đường cao tốc mới, hệ thống tàu điện nhẹ hay nâng cấp sân bay đều bị đình trệ. Đồng thời, những dự án khác như tuyến đường sắt cao tốc nối 3 sân bay trong Hành lang kinh tế phía Đông hoặc dự luật khu phức hợp giải trí cũng thiếu sự rõ ràng.

Bên cạnh đó, chuyên gia nhận định, khoảng trống chính trị ở Thái Lan còn kéo theo sự chậm trễ trong việc giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia, còn làm giảm lòng tin của nhà đầu tư và khiến khách quốc tế dè dặt hơn khi lựa chọn điểm đến.

Ông Bill Barnett cho hay: "Vào 3 - 4 tháng trước, chúng tôi còn lạc quan về triển vọng cuối năm, nhưng giờ thì không. Chúng tôi đang mất đà, điều này rất đáng lo ngại".

Trên thực tế, dự báo lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 35,5 triệu lượt, tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc vẫn ảm đạm. Hơn nữa, mùa thấp điểm 2025 còn ghi nhận mức yếu hơn cùng kỳ năm ngoái.