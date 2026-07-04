Bão số 1 đổ bộ, đặc khu Cô Tô gió rít mạnh, sóng cao 3-4 mét

TPO - Tối 4/7, bão số 1 (Maysak) đổ bộ vào Quảng Ninh khiến khu vực các đảo thuộc Đặc khu Cô Tô có gió giật mạnh, sóng cao 3-4 mét. Chính quyền khuyến cáo người dân không đi lại khu vực gần bờ bao biển và hạn chế ra ngoài trong thời gian bão đổ bộ.

Bão số 1 đổ bộ, đặc khu Cô Tô gió rít mạnh, sóng cao 3-4 mét

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