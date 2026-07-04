HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bão sắp đổ bộ, gần 6.000 du khách đang ở các đảo Quảng Ninh

Hoàng Dương
|

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh còn khoảng 6.000 du khách vẫn đang lưu trú tại các tuyến đảo. Chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong thời gian tránh bão.

Theo thông tin từ đặc khu Vân Đồn , đặc khu Cô Tô và xã đảo Cái Chiên, đến trưa 4/7, các địa phương này còn khoảng 6.000 khách du lịch đang lưu trú tại các cơ sở dịch vụ.

Vẫn còn khoảng 6.000 du khách ở lại trên các tuyến đảo của Quảng Ninh.

Trong đó, đặc khu Vân Đồn còn 3.534 du khách, chủ yếu tại các đảo Quan Lạn, Minh Châu. Địa phương đã thông tin đầy đủ diễn biến của bão đến các cơ sở lưu trú, du khách; đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Tại đặc khu Cô Tô, sau khi phối hợp với các hãng tàu đưa một lượng lớn du khách vào đất liền trước thời điểm biển động, hiện địa phương còn hơn 2.000 du khách lưu trú. Các lực lượng chức năng duy trì trực 24/24h, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài khi bão bắt đầu ảnh hưởng.

Lãnh đạo đặc khu Cô Tô thăm hỏi, động viên du khách lưu trú tại địa bàn.

Riêng xã đảo Cái Chiên còn 158 du khách. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm , bảo đảm điều kiện sinh hoạt để du khách yên tâm trong thời gian lưu lại đảo.

Song song với việc bảo vệ du khách, các địa phương ven biển của Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại đặc khu Vân Đồn, đến 8h ngày 4/7, toàn bộ 1.348 tàu cá với hơn 3.100 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn. Các khu vực neo đậu như Cái Rồng, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Bản Sen, Đông Xá đều được kiểm soát chặt chẽ.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt để du khách yên tâm trong thời gian lưu lại đảo.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, địa phương đã rà soát hơn 400 nhà bè với hơn 6.400 ô lồng, vận động toàn bộ người dân sinh sống, trông coi trên các bè vào nơi an toàn. Các khu vực có nguy cơ sạt lở , ngập úng và nhà ở thiếu kiên cố cũng được kiểm tra để sẵn sàng phương án di dời.

Tại đặc khu Cô Tô, 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã được đưa vào nơi tránh trú. Các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu đã hoàn thành việc chằng chống, gia cố trước khi bão ảnh hưởng.

Xã đảo Cái Chiên cũng huy động toàn bộ cán bộ, lực lượng chức năng trực chống bão; thành lập các tổ công tác xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ phương tiện thủy trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè.

Trước đó, để ứng phó với bão số 1, Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép hoạt động đối với các phương tiện thủy trên vùng biển; yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt tàu thuyền, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách.

Quy định mới nhất về xuất cảnh vừa áp dụng từ 1/7, tất cả người dân chú ý
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

quảng ninh

đảo Quan Lạn

đặc khu Vân Đồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại