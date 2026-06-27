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Bao nhiêu máy bay chiến đấu của Mỹ tham gia cuộc tấn công mới nhất nhằm vào Iran?

Hoàng Vân
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Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo, lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran.

Mỹ sử dụng máy bay chiến đấu trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu ở Iran, ngày 26/6/2026.

Hoạt động quân sự mới nhất này của Mỹ như một "phản ứng mạnh mẽ" sau khi Iran tấn công tàu M/V Ever Lovely hôm 25/6 bằng UAV.

Con tàu chở hàng mang cờ Singapore này đang rời eo biển Hormuz dọc theo bờ biển Oman vào thời điểm Iran tấn công.

Theo nhà báo Nick Schifrin của PBS News, dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ, trong chiến dịch không kích này, 6 máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã nhắm mục tiêu vào 4 cơ sở hạ tầng chiến lược ở miền Nam Iran.

Trong một thông báo, CENTCOM cho biết, loạt máy bay Mỹ đã tấn công địa điểm cất giữ tên lửa và UAV của Iran cũng như các trạm radar ven biển.

Những hành động này của CENTCOM là một phần của sự leo thang quân sự đang diễn ra ở eo biển Hormuz, sau một loạt các cuộc tấn công đáp trả nhau.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đã xác nhận việc phát hiện tên lửa rơi xuống khu vực ven biển.

Theo các báo cáo chính thức địa phương, ít nhất 2 quả đạn đã bắn trúng trực tiếp tháp truyền hình nằm gần thành phố cảng Sirik.

Hiện các cơ quan chức năng và chuyên gia từ các quốc gia liên quan đang thảo luận về mức độ thiệt hại cơ sở hạ tầng.

Tại các vùng ven biển phía Nam Iran, người dân báo cáo gặp khó khăn với mạng lưới viễn thông và gián đoạn tạm thời trong việc phát sóng các kênh truyền thông nhà nước.

Theo Avia-pro
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Tags

Mỹ

Iran

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