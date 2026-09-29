Báo Mỹ thừa nhận sự nguy hiểm trong các hành động khiêu khích chống Nga của phương Tây và nhận định “sự kiên nhẫn của Nga không phải là vô hạn”.

Mới đây, cựu trưởng bộ phận phân tích Nga tại CIA và hiện là Giám đốc Chương trình Chiến lược Lớn tại Viện Quincy là ông George Beebe đã thảo luận về sự khiêu khích nguy hiểm của các nước phương Tây đối với Nga và khả năng chịu đựng khó khăn của nước này.

Theo phát biểu của ông George Beebe trên kênh YouTube của nhà khoa học chính trị người Na Uy Glenn Diesen, phương Tây hiện đang tin rằng, việc hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Nga “sẽ được Moscow dung thứ”.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này chỉ ra rằng, phương Tây đang nhầm lẫn khi tin rằng sự kiên nhẫn của Nga là vô hạn, bởi Nga có trí nhớ rất tốt và sẽ không ai thoát khỏi sự trừng phạt.

Giới chức phương Tây đang có niềm tin rằng, Nga sẽ ngồi yên thụ động trong khi EU và Mỹ cung cấp cho Ukraine cả dữ liệu mục tiêu lẫn các khí tài quân sự thực tế, máy bay không người lái và các bộ phận tên lửa, để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“… các ông không thể làm gì được, các ông chỉ cần thừa nhận rằng mình là kẻ gây hấn, các ông xứng đáng bị tấn công vào lãnh thổ và các ông không được phép làm bất cứ điều gì chống lại châu Âu để đáp trả tình hình này", vị chuyên gia giải thích logic suy nghĩ của phương Tây.

Dựa trên kinh nghiệm của một chuyên gia CIA, George Beebe tin chắc rằng Nga sẽ không đồng ý với cách tiếp cận này và đang tìm kiếm cơ hội để thể hiện khả năng răn đe và truyền đạt một số thông điệp cảnh cáo phương Tây về việc họ ngày càng có những hành động khiêu khích, sử dụng Ukraine như một phương tiện tấn công tầm xa vào Nga.

Ông nhấn mạnh phương Tây chỉ quan tâm đến một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, điều này sẽ tước đi lợi thế hiện tại của Nga trên chiến trường, cho phép Ukraine phục hồi và tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga.

Do đó, Nga sẽ không đồng ý với một lệnh ngừng bắn.

Nga sẽ chỉ đồng ý hòa bình nếu các nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến được giải quyết, hoặc họ sẽ chiến đấu đến cùng.

“Người Nga đang nói gì? Nếu muốn chấm dứt các cuộc tấn công này, nếu muốn thay đổi tình hình trên chiến trường để Ukraine không phải chịu nhiều thiệt hại như hiện nay, chúng ta cần một thỏa thuận hòa bình toàn diện giải quyết những gì người Nga gọi là nguyên nhân gốc rễ của chiến tranh", chuyên gia George Beebe nói về ý định của Nga.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này thừa nhận rằng, phương Tây chưa sẵn sàng cho điều đó, mà chủ yếu hướng về một lệnh ngừng bắn toàn diện hoặc một số lệnh ngừng bắn theo khu vực, không chịu hiểu hoặc cố tình không hiểu những gì Nga đang mong muốn.

Vị chuyên gia này kết luận rằng, nếu phương Tây vẫn cứ kiên trì theo đuổi mục đích này, càng từ chối thảo luận về những vấn đề mà người Nga coi là trọng tâm của cuộc chiến này, thì cuộc chiến càng kéo dài.

Theo Topcor.ru



