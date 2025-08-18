Bảo mẫu bé Lavie: "Trước khi nhắm mắt, chị Mai Phương chỉ nói với tôi một câu"

Vừa qua, con trai NSND Lệ Thủy là Dương Đình Trí đã tổ chức sinh nhật cho con gái cố diễn viên Mai Phương là bé Lavie.

Bảo mẫu của con gái Mai Phương ngồi giữa cùng bạn bè nghệ sĩ

Tại đây, cô Nguyên Châu – bảo mẫu và cũng là người nuôi dạy bé Lavie nhiều năm qua xúc động, bật khóc chia sẻ:

"Tôi đã hứa với chị Mai Phương trước khi nhắm mắt xuôi tay là sẽ nuôi dạy đứa trẻ này một cách tốt nhất. Vì vậy, kể cả có bị phản đối tôi vẫn ôm nó vào lòng để giúp nó lớn lên. Thời gian Lavie lớn lên không quá lâu, nên tôi chỉ cố gắng nuôi dạy con tốt nhất.

Tôi chỉ nghĩ, dù con có ngỗ nghịch đến đâu thì những điều khó khăn nhất cũng đã qua rồi, phải nỗ lực cho những điều phía trước. Tôi phải hiểu đứa trẻ mình nuôi dạy và hiểu những gì chị Mai Phương đã gửi gắm cho tôi.

Trước khi nhắm mắt, chị Mai Phương chỉ nói với tôi một câu là: "Em thương Lavie giùm chị". Tôi gật đầu nhưng không thể hứa với chị vì lúc đó xung quanh Lavie còn rất nhiều thứ đeo bám. Đầu óc tôi cũng còn rất ngổn ngang. Tôi chưa chắc mình có được nuôi dạy Lavie không.

Nhưng trong lòng tôi đã tự hứa rằng, mình là kim chỉ nam để đứa trẻ này lớn lên, mình không được sai. Tôi phải cho mọi người thấy được rằng việc chị Mai Phương chọn tôi là đúng.

Bé Lavie

Tôi không muốn mọi người thất vọng về quá trình lớn lên của Lavie. Vì vậy, tôi vừa đi làm vừa nuôi con, nỗ lực để Lavie được vui vẻ.

Cái mà tôi muốn Lavie nhận được là đạo đức, sự tử tế. Tôi hi sinh, cố gắng sống một cách tử tế để Lavie cảm nhận được. Từ đó, Lavie sẽ biết cách sống tử tế trong cuộc đời sau này.

Tôi mong Lavie cảm nhận được sự tử tế của tôi để biết sống tử tế với mọi người xung quanh, với bạn bè của mẹ.

Cũng may mắn rằng trong thời gian nuôi nấng Lavie một mình, tôi cũng được mọi người giúp đỡ. Tôi ghi nhận tất cả những điều diễn ra trong cuộc sống của Lavie và tôi không bi quan.

Tôi phải lạc quan đển đem lại năng lượng tích cực cho Lavie, giúp Lavie cũng luôn lạc quan, hạnh phúc. Đó là điều cuối cùng tôi mong muốn.

Còn về kỷ niệm với chị Mai Phương, tôi có quá nhiều, không thể kể hết. Tôi chỉ muốn sau này Lavie trưởng thành, tử tế như mình mong muốn là tôi mãn nguyện".