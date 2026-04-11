Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng 1 lần?

Đã bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi chiếc bàn chải mình đang dùng mỗi sáng đã "phục vụ" được bao nhiêu tháng ngày? Đa số chúng ta thường đợi đến khi lông bàn chải xòe rộng như cánh quạt hoặc mòn vẹt thì mới nghĩ đến chuyện mua mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nha khoa, việc chần chừ thay bàn chải không chỉ đơn thuần là vấn đề về dụng cụ vệ sinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe răng miệng. Một chiếc bàn chải cũ kỹ không chỉ mất đi khả năng làm sạch vốn có mà còn vô tình trở thành "ổ vi khuẩn" khổng lồ mà bạn đưa vào miệng mỗi ngày.

Vậy đâu là thời điểm lý tưởng nhất để thay mới "vũ khí" bảo vệ nụ cười này?

Con số "vàng" từ lời khuyên chuyên gia

Theo khuyến cáo từ Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA) và các bác sĩ nha khoa tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, thời gian lý tưởng nhất để thay bàn chải đánh răng là 3 tháng một lần. Sau khoảng 90 ngày sử dụng thường xuyên, các sợi lông nylon sẽ bắt đầu bị mòn, mất đi độ đàn hồi và khả năng uốn cong linh hoạt. Khi lông bàn chải bị xơ và yếu, chúng không còn khả năng len lỏi vào các kẽ răng hay đường viền nướu để loại bỏ mảng bám hiệu quả như ban đầu. Nghiên cứu thực tế cho thấy, một chiếc bàn chải mới có khả năng loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới 30% so với loại đã sử dụng quá 3 tháng. Việc tiếp tục dùng bàn chải cũ không những không làm sạch được răng mà còn có thể gây tổn thương cho nướu do các sợi lông bị xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm lợi.

Những trường hợp ngoại lệ cần "khai tử" bàn chải ngay lập tức

Dù chưa đủ thời gian 3 tháng, có những tình huống bạn buộc phải thay bàn chải ngay để đảm bảo an toàn.

- Trường hợp quan trọng nhất là sau khi bạn vừa hồi phục sau một đợt ốm, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp như cúm, viêm họng hoặc nhiễm virus. Vi khuẩn và virus có thể bám trụ trên lông bàn chải và gây nguy cơ tái nhiễm bệnh cho chính bạn hoặc lây lan sang các bàn chải khác đặt cạnh nhau.

- Ngoài ra, nếu bạn quan sát thấy lông bàn chải có dấu hiệu tưa ra, chuyển màu hoặc có các đốm đen của nấm mốc do môi trường nhà tắm ẩm ướt, đó là lời cảnh báo đỏ rằng dụng cụ này đã quá mất vệ sinh và cần được loại bỏ ngay lập tức để tránh đưa nấm mốc vào cơ thể.

Bí kíp bảo quản để kéo dài tuổi thọ và độ sạch

Để chiếc bàn chải luôn ở trạng thái tốt nhất trong vòng đời 3 tháng, cách bảo quản đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sau khi đánh răng, bạn nên rửa thật sạch bàn chải dưới vòi nước mạnh để loại bỏ hoàn toàn kem đánh răng và mảng bám còn sót lại, sau đó dựng đứng bàn chải ở nơi thoáng mát để chúng khô tự nhiên. Tránh thói quen để bàn chải trong hộp kín hoặc bọc đầu bàn chải quá lâu vì môi trường ẩm kín là "thiên đường" cho vi khuẩn sinh sôi.

Đặc biệt, nếu gia đình để chung bàn chải trong một chiếc cốc, hãy đảm bảo các đầu bàn chải không chạm vào nhau để ngăn ngừa lây nhiễm chéo vi khuẩn giữa các thành viên. Hãy coi việc thay bàn chải định kỳ là một phần của chăm sóc bản thân, giúp bạn duy trì hơi thở thơm tho và hàm răng chắc khỏe mà không cần tốn quá nhiều công sức.