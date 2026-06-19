HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đặc biệt lưu ý

Thư Lương
|

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đề nghị người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chủ động thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH khi có thay đổi về thông tin nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Thông tin từ BHXH TP.HCM cho biết, nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác và an toàn, người đang hưởng các chế độ này cần chủ động thông báo bằng văn bản khi có thay đổi về thông tin nhận tiền, nhất là khi thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Luật BHXH năm 2024, người hưởng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục hưởng chế độ BHXH. Điều 82 của Luật này cũng quy định trường hợp người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nhu cầu thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước phải gửi văn bản đến cơ quan BHXH nơi đang thực hiện chi trả.

Trường hợp thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, người hưởng cần lập Mẫu số 14-HSB, kê khai đầy đủ thông tin tài khoản mới và gửi tới cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công theo quy định.

BHXH TP.HCM lưu ý, cơ quan này không tiếp nhận thông tin thay đổi tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hay bất kỳ kênh giao tiếp không chính thức nào.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH không yêu cầu người hưởng cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập ứng dụng VssID hoặc thực hiện xác thực tài khoản theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội, đường link hay mã QR.

Việc cập nhật kịp thời thông tin tài khoản nhận tiền giúp cơ quan BHXH chuyển lương hưu, trợ cấp đến đúng người thụ hưởng, đúng tài khoản đăng ký. Qua đó, hạn chế tình trạng tài khoản đã đóng, bị khóa hoặc thay đổi nhưng chưa được thông báo, dẫn đến giao dịch không thành công hoặc chậm nhận chế độ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

TP. HCM

BHXH TP. HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Xe máy điện VinFast mới về đại lý: Pin tháo rời 12 kg, giá còn rẻ hơn Honda Wave Alpha

Xe máy điện VinFast mới về đại lý: Pin tháo rời 12 kg, giá còn rẻ hơn Honda Wave Alpha

01:20
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại