Bảo Hân bỗng dưng đăng ảnh bên cô gái che mặt kèm dòng trạng thái làm rõ mối quan hệ, dân tình gọi tên hotgirl Salim

Sau sức hút từ bộ phim truyền hình "Về nhà đi con", Bảo Hân mau chóng trở thành cái tên được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Bằng chứng là ngoài những lần xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 2000 còn rất được quan tâm khi thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường lên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, Bảo Hân còn gây bất ngờ khi đăng ảnh thân thiết bên hotgirl Salim . Loạt khoảnh khắc này còn làm nhiều người lầm tưởng cả hai chính là một cặp, khiến người hâm mộ đồng loạt ghép đôi nhiệt tình.

Cho tới mới đây, Bảo Hân lại một lần nữa gây chú ý khi đăng ảnh bên cô gái giấu mặt, kèm chia sẻ bằng tiếng Anh: "1 of my bestie", "I put down my troubles to carry yours" (Tạm dịch: Một trong những người bạn tốt nhất của tôi; Tôi bỏ qua những rắc rối của chính mình để gồng gánh những rắc rối của bạn).

Dựa vào ngoại hình và kiểu tóc của cô gái giấu mặt bên cạnh Bảo Hân, đa số khán giả đều cho rằng đây chính là hotgirl Salim. Mặc dù nữ diễn viên "Về nhà đi con" vẫn chưa có phản hồi gì về mối quan hệ thân thiết với nàng hotgirl đình đám nhưng khán giả lại được dịp phát sốt vì thích thú.

Bảo Hân đăng ảnh thân thiết hết mức bên cô gái giấu mặt, còn khẳng định đây là một trong những người bạn tốt nhất khiến dân tình đồng loạt gọi tên hotgirl Salim.

Hotgirl Salim từng có thời gian để màu tóc và kiểu tóc giống cô gái trong ảnh với Bảo Hân.

Cách đây vài ngày Bảo Hân từng gây xôn xao khi đăng ảnh thân thiết bên Salim.

Cả hai còn cùng tham dự một sự kiện trước Tết Nguyên Đán.