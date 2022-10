Báo động tử vong do bệnh tim mạch

Theo thống kê của Viện Tim mạch Việt Nam, tỉ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành chiếm 25%, tức là cứ 4 người trưởng thành thì có một người tăng huyết áp. Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ lên gấp 4 lần và tăng nguy cơ tử vong do bệnh lí tim mạch lên gấp 3 lần so với người không mắc bệnh.