Báo động chấn thương mắt do pháo nổ: Nhiều ca nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Bác sĩ Phùng Thị Thuý Hằng, Phó trưởng khoa Mắt cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng tổn thương rất nặng như rách giác mạc, thủng nhãn cầu, vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là các tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có thể để lại di chứng lâu dài, thậm chí không thể phục hồi.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh) bị pháo bắn trúng mắt khi đi chúc Tết. Tai nạn khiến bệnh nhân mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi mắt trên và dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt và xoang kèm chấn thương sọ não, vỡ thành xương. Thị lực không thể cứu vãn. Người bệnh đã được hội chẩn toàn viện và phẫu thuật với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị chấn thương mắt do pháo nổ.

Một bệnh nhân nam 45 tuổi (Hải Phòng) trong lúc đốt pháo bị tổn thương cả hai mắt với dị vật giác mạc, củng mạc sâu, kèm chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màng cứng. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu chấn thương sọ não và lấy dị vật, song thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Đáng chú ý, một bệnh nhi 10 tuổi (Hà Nội) nhặt pháo còn sót lại ngoài sân, giấu gia đình để đốt thử và bị pháo bắn vào mắt gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng nặng nề đến thị lực. Sau hai ngày điều trị, các bệnh nhân bước đầu ổn định nhưng tiên lượng về thị lực còn dè dặt.

Các chuyên gia cho biết, khi phát nổ, pháo tạo ra áp lực cực lớn, mảnh vỡ kim loại tốc độ cao cùng tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu – với cấu trúc mỏng manh và hầu như không có khả năng tự bảo vệ – có thể bị xuyên thủng.

Trẻ em là nhóm nguy cơ cao do tính tò mò, thích xem hoặc nghịch pháo nhưng thiếu kỹ năng nhận diện nguy hiểm. Nhiều trẻ không biết lựa chọn vị trí an toàn khi xem đốt pháo. Chỉ một chút lơ là của người lớn, cộng với sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ, có thể dẫn tới hậu quả nặng nề.

Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan vẫn tồn tại ở không ít người khi cho rằng pháo nhỏ, pháo tự chế không nguy hiểm; cho trẻ tự châm pháo; nhặt pháo chưa nổ hết để kiểm tra; đốt pháo trong không gian hẹp hoặc gần khu dân cư. “Mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt với mắt”, các bác sĩ nhấn mạnh.

Bác sĩ Hằng khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn do pháo nổ gây chấn thương mắt, nạn nhân tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý lấy dị vật, không nhỏ thuốc tùy tiện. Cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt gần nhất.

“Thời gian vàng trong xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo tồn thị lực càng cao”, bác sĩ Hằng lưu ý.

Thực tế những ngày đầu năm mới cho thấy tình trạng chơi pháo vẫn xuất hiện tại nhiều khu dân cư, thậm chí có dấu hiệu sử dụng pháo tự chế. Các chuyên gia kiến nghị cần tăng cường truyền thông cảnh báo nguy cơ tai nạn do pháo trước và trong dịp Tết; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình trong giám sát, giáo dục trẻ em về nguy cơ từ pháo nổ.

Tiếng pháo rộn ràng và những màn pháo hoa rực rỡ không nên trở thành khởi đầu cho nỗi đau kéo dài suốt đời. Sự thận trọng trong chế tạo, mua bán và sử dụng pháo chính là cách bảo vệ ánh sáng của mỗi người trong những ngày đầu xuân.