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Bão đã vào đất liền, đêm nay mưa gió đỉnh điểm

Nguyễn Hoài
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Vào 19h30 tối nay (4/7), bão Maysak đã đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9, giật 11. Từ 19h-23h tối nay là thời gian gió mạnh nhất trên đất liền, riêng mưa lớn kéo dài đến ngày mai.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25m.

Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển theo hướng bắc, vượt qua Quảng Ninh, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h sáng mai (5/7), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Bão Maysak đã vào đất liền , mưa gió đỉnh điểm tại Quảng Ninh tối 4 / 7 - Ảnh 1.

Bão Maysak đổ bộ Móng Cái, Quảng Ninh vào 19h30 tối nay (4/7).

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 19-23h tối nay sẽ là thời gian đất liền chịu tác động mạnh nhất của gió bão.

Trong đó, ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11, sóng biển cao 2-3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) trong tối và đêm nay tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4,5m, biển động rất mạnh.

Về mưa lớn, từ tối 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-110mm, có nơi trên 150mm, riêng Hải Phòng – Quảng Ninh – Lạng Sơn và Bắc Ninh có mưa to đến rất to 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Thời gian mưa dồn dập nhất là đêm nay và sáng mai.

Thủ đô Hà Nội dù không nằm trên đường đi của bão nhưng từ đêm nay (4/7) đến chiều 5/7 cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong đó lượng mưa khu phía bắc thành phố từ 50-80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực trung tâm, phía nam và phía tây thành phố mưa ít hơn, từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Bão Maysak hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi của Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão trong sáng sớm 3/7.

Dù cường độ không mạnh, bão Maysak vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm như thời gian từ khi hình thành bão đến khi tác động đất liền nước ta khá nhanh; bão không có dấu hiệu suy giảm cường độ khi áp sát đất liền.

Đợt mưa lớn trên diện rộng từ chiều nay ở miền Bắc sẽ kéo dài đến bao giờ?
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Tags

thủ đô Hà Nội

bão số 1

tỉnh Quảng tây

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