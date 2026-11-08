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Báo cáo Thủ tướng dự án luật về hiến, ghép mô trước ngày 10/11

Luân Dũng
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Nội dung trên được nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, vừa được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký ban hành.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, Nghị quyết yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và các vấn đề có liên quan trước ngày 10/11; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trước ngày 15/11.

Chính phủ cũng yêu cầu rà soát mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế cấp xã; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai ngay và những nội dung thực hiện theo lộ trình, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phân cấp, phân quyền. Triển khai các trạm y tế xã biên giới, chương trình nâng cao năng lực y tế cơ sở.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026. (Ảnh: VGP)

Nội dung quan trọng khác, Bộ Y tế phải khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập; ban hành đầy đủ, đồng bộ các thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật và các nội dung liên quan; tháo gỡ khó khăn trong cơ chế mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc.

Đồng thời, cần xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế.

Cùng với đó, phải đổi mới toàn diện, căn bản các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm, xác định rõ chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ quản lý theo hướng một đầu mối.

Chính phủ cũng lưu ý đến việc tăng cường quản lý, kiểm tra thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế, xử lý nghiêm vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu lĩnh vực y tế, trong đó có Sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm liên thông, đồng bộ dữ liệu.

Chính phủ yêu cầu chuẩn bị chu đáo và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026; triển khai nhiệm vụ năm 2027, trong đó cần xác định rõ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu tiếp thu, làm việc trực tiếp với các sứ quán về các nội dung còn có ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Trường hợp cần thiết, thực hiện quy trình thông báo, tham vấn WTO theo quy định, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11 để trình Quốc hội thời điểm ban hành Luật phù hợp.

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Tags

Lê Minh Hưng

thủ tướng chính phủ

Bộ Y tế

Luật an toàn thực phẩm

Trạm y tế

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