Bảo Anh: "Tôi không muốn làm mẹ đơn thân, quá khổ rồi"

Mới đây, tại chương trình Kháng thương, ca sĩ Bảo Anh đã chia sẻ về giai đoạn buồn nhất trong cuộc đời mình với nhiều biến cố xảy đến.

Bảo Anh

Cô nói: "Trước khi tham gia chương trình đó, mọi người thấy tôi có gì đó buồn buồn. Chương trình đó là cột mốc để tôi trở lại, không buồn nữa.

Giai đoạn tôi buồn nhất là lúc mang thai và sau khi sinh. Có rất nhiều vấn đề từ cuộc sống tới gia đình, tình cảm, công việc. Chỗ nào tôi cũng có vấn đề.

Người ta nói cửa sinh là cửa từ, tôi lại có vấn đề về tình cảm cá nhân và việc kinh doanh công ty. Tôi phải tự mình xoay sở. Trong sự yếu đuối, tôi vẫn có sự mạnh mẽ. Tôi tự xoay sở mọi thứ, làm những điều tốt nhất cho em bé.

Tôi may mắn vượt qua được giai đoạn đó dù nó rất kinh khủng. Có những lúc tôi yêu bản thân và có những lúc không yêu bản thân.

Lúc tôi không yêu bản thân nhất là lúc tôi để người khác làm khổ mình quá nhiều. Lúc đó, tôi chưa yêu bản thân mình mà cứ đi lo cho người khác. Điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, đã không được nhận lại rồi còn bị tổn thương vì tình yêu đó nữa thì tôi phải ngừng lại thôi.

Tới lúc ấy, tôi buộc phải bảo vệ bản thân mình. Tới lúc tôi quá tổn thương, quá khổ rồi, tôi mới tự nhắc mình rằng không thể nào để mình khổ quá, không thể để cho mình tổn thương như thế này.

Gia đình tôi cũng thấy tôi khổ, mẹ tôi cũng không muốn thấy tôi khổ thế này. Thực ra, những người xung quanh tôi không nhìn thấy sự khổ quá của tôi. Chỉ mình tôi mới nhận ra được điều đó và tôi tự nhủ mình, rằng tại sao lại để mình khổ thế này.

Tôi thấy mình quá mệt mỏi về mặt tâm lý. Những thứ vất vả bên ngoài tôi có thể chịu được nhưng mệt mỏi về tâm lý kinh khủng lắm. Tôi buồn, không vui vì đã làm hết sức nhưng vẫn bị nói rằng mình chưa đủ tốt.

Hồi xưa, tôi không muốn nhận mình thất bại. Tôi cũng không muốn làm mẹ đơn thân, quá khổ rồi. Mẹ luôn nói rằng tại sao mẹ sinh ra tôi xinh đẹp, có mọi thứ thế này lại để mình phải rơi vào tình trạng như thế. Mẹ rất tự hào về tôi và tôi làm mẹ thất vọng".