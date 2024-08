Báo Anh đưa tin về nữ thợ may ‘30 năm không ngủ’ ở Việt Nam

Nữ thợ may tuyên bố "30 năm không ngủ"

Cụ thể, trong một bài viết đăng ngày 2/8, báo The Sun đưa tin: "Một thợ may Việt Nam tuyên bố đáng kinh ngạc rằng cô đã 30 năm không ngủ sau khi nhận ra mình không cần phải ngủ".

"Nguyễn Ngọc Mỹ Kim, 49 tuổi, tự hào khẳng định sức khỏe của mình không hề bị ảnh hưởng chút nào khi thức 24/7".

"Cô được mệnh danh là "nữ thợ may không bao giờ ngủ" ở Long An, phía tây nam TP.HCM. Tuy nhiên, "kỹ năng" khác thường của Mỹ Kim không phải do siêu năng lực hay cà phê. Cô nói mình đã rèn luyện bản thân để loại bỏ hoàn toàn nhu cầu ngủ".

Hồi giữa tháng 7, truyền thông Việt Nam cũng đã đưa tin về nữ thợ may Nguyễn Ngọc Mỹ Kim, người khẳng định đã không ngủ suốt 30 năm qua.

Nữ thợ may Nguyễn Ngọc Mỹ Kim, 49 tuổi, tuyên bố đã không ngủ suốt 30 năm.

Theo chia sẻ của cô Mỹ Kim, mọi chuyện bắt đầu khi cô còn nhỏ. Lúc đó, cô có thói quen thức khuya đọc sách và truyện tranh. Khi trưởng thành, cô bắt đầu thức cả đêm may vá để hoàn thành các đơn hàng.

Mỹ Kim cho biết cô mở tiệm may của riêng mình từ năm 1994, may cả ngày lẫn đêm. Cô từng ngủ gục khi đang may vá, thừa nhận rằng ban đầu, việc thiếu ngủ dẫn đến chóng mặt, té ngã và thậm chí là tai nạn giao thông.

Nhưng cô khẳng định cơ thể cô cuối cùng đã thích nghi.

The Sun trích lời cô Mỹ Kim nói với VietNamNet: "Tôi ngồi may mà không dám ngủ vì sợ không kịp tiến độ. Thời gian đầu thức trắng may đồ, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ liên tục ngủ gục, nhiều đêm tôi làm việc trong vô thức. Những lúc như thế, tôi may lỗi rất nhiều…".

"Không ngủ cũng khiến tôi bị choáng, té ngã liên tục, thậm chí gặp tai nạn giao thông khi đi đường. Nhưng sau khi thức liên tục nhiều tháng, nhiều năm, đôi mắt, cơ thể tôi quen với việc không ngủ. Từ đó, tôi không ngủ được nữa".

Cô Mỹ Kim trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau tuyên bố của mình.

Bây giờ, cô Mỹ Kim khẳng định mình đã không ngủ trong suốt ba thập kỷ. Và cô không hiểu tại sao mọi người lại sốc đến vậy.

Cô nói: "Không ngủ suốt 30 năm qua nhưng sức khỏe của tôi vẫn bình thường, trí não tỉnh táo, mắt sáng dù có chút màu vàng. Tôi không thấy chuyện không ngủ của mình là bất thường hay kỳ lạ".

Tuyên bố chưa được xác minh

Cô Mỹ Kim đã gây sốt trên mạng xã hội và khiến mọi người đổ xô đến tiệm may của cô để xem cô làm việc.

Báo The Sun cũng ghi rõ: Tuyên bố của Mỹ Kim rằng cô ấy không bao giờ ngủ chưa được xác minh.

Theo VietNamNet, cơ quan chức năng địa phương cho biết chuyện lạ về Mỹ Kim chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn bởi chưa được kiểm chứng. Trang báo này trích dẫn lời ông Hồ Ngọc Sơn, Trưởng ấp 3 (xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An), cho biết: "Chuyện người phụ nữ 30 năm không ngủ ở địa phương, tôi có nghe người dân bàn tán. Tuy nhiên, tôi chỉ tiếp nhận thông tin trên như một tin đồn bởi chưa thể xác định được tính xác thực. Tại địa phương, chị này làm thợ may, có cửa hàng may thời trang, áo dài… Chị này cũng không phải là dân bản địa mà chỉ đến đây sinh sống, làm việc".

Cơ quan y tế nói gì?

The Sun cũng trích dẫn lời các chuyên gia y tế cho rằng mọi người không nên cưỡng lại nhu cầu nghỉ ngơi của cơ thể.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), người trưởng thành cần ngủ trung bình từ 7-9 tiếng mỗi đêm, trong khi trẻ em cần từ 9-13 tiếng.

NHS cho biết thiếu ngủ trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, gây lo lắng và khiến hệ thống miễn dịch suy giảm. Nghỉ ngơi không đủ cũng liên quan đến béo phì, cholesterol cao, tiểu đường và tăng huyết áp.

Nếu bạn khó ngủ, NHS khuyên hãy thiết lập một thói quen nhất quán. NHS cho biết việc tránh các chất kích thích như caffeine và rượu trong ít nhất vài giờ trước khi đi ngủ cũng có thể hữu ích. Và giống như tất cả các vấn đề sức khỏe, một chế độ ăn uống được cải thiện và tập thể dục đều đặn được cho là giúp loại bỏ chứng mất ngủ.