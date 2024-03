Ảnh bánh than tổ ong (Nguồn: Mạng xã hội)

Bánh than tổ ong – hot trend trên mạng

Bánh than tổ ong đang là một từ khóa tìm kiếm hot trên Internet cũng như mạng xã hội. Khi search "bánh than tổ ong" trên Google, bạn sẽ nhận được 35,6 triệu kết quả chỉ trong 0.35 giây. Trong các kết quả này, có rất nhiều thông tin giới thiệu cách làm bánh than tổ ong hoặc chỉ ra những địa điểm bán bánh than tổ ong nổi tiếng.

Trên mạng xã hội Facebook, bạn cũng sẽ dễ dàng tìm được các cửa hàng bán bánh than tổ ong với giá khoảng 30.000 - 75.000 đồng cho một ‘viên than tổ ong’ nhân sốt trứng muối. Theo các cửa hàng này, bánh than tổ ong có màu đen là do bột than tre, một thành phần được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ảnh chụp bánh than tổ ong - những chiếc bánh được làm từ nhiều nguyên liệu, trong đó có bột tinh than tre. (Ảnh từ mạng xã hội)

Bột than tre là gì?

Bột than tre hoạt tính là loại bột được làm bằng cách sau: Tre sau khi được xử lý tạp chất được hoạt hóa bằng phương pháp vật lý hoặc hóa học, tạo thành than tre hoạt tính, sau đó được nghiền thành bột mịn gọi là bột than tre hoạt tính. Ngoài dạng bột, than tre hoạt tính còn được xử lý thành dạng hạt hoặc viên nén.

Lợi ích của bột than tre hoạt tính – thành phần trong bánh than tổ ong

Theo thông tin từ website của Bệnh viện Vinmec, bột than tre hoạt tính được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Thanh lọc, thải độc cơ thể: Khi uống hoặc ăn các sản phẩm có chứa bột than tre hoạt tính, chúng sẽ bám vào những độc tố trong ruột và thận do chế độ ăn uống hoặc dùng thuốc gây ra, sau đó giúp cơ thể bài tiết những độc tố ra ngoài để thanh lọc, thải độc cho cơ thể.

Những chiếc bánh than tổ ong nhân trứng muối đang gây sốt trên mạng xã hội. (Ảnh từ mạng xã hội)

2. Giảm triệu chứng đầy hơi, tiêu chảy: Với cấu tạo bề mặt có nhiều lỗ rỗng nhỏ, than tre hoạt tính khi ở trong ruột sẽ hút những khí thừa, giúp làm giảm tình trạng đầy hơi. Ngoài ra, bột than tre hoạt tính còn giúp hấp phụ vi khuẩn trong ruột, cải thiện tiêu chảy.

3. Khử nấm mốc và mùi hôi: Trong cơ thể, bột than tre còn giúp khử nấm mốc bằng cách liên kết với chúng và giúp cơ thể bài tiết thông qua tiểu tiện, đại tiện hoặc mồ hôi. Ngoài ra, bột than tre hoạt tính cũng giúp khử mùi rất tốt nhờ đặc tính hấp thụ độ ẩm cao.

Ngoài những tác dụng nêu trên, bột than tre hoạt tính là nguyên liệu tuyệt vời trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp. Chúng thường xuất hiện trong các sản phẩm như mặt nạ, sữa rửa mặt, kem đánh răng, mỹ phẩm trang điểm và các sản phẩm khử mùi, mồ hôi.

Lưu ý khi sử dụng bột than tre hoạt tính

Mặc dù được ứng dụng đa dạng trong ngành ẩm thực, mỹ phẩm nhưng mọi người vẫn cần nhớ các lưu ý sau khi dùng sản phẩm từ bột than tre hoạt tính:

- Tìm hiểu kỹ lưỡng các sản phẩm có thành phần là bột than tre hoạt tính, sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, còn hạn sử dụng.

- Những sản phẩm chăm sóc da mặt từ than tre hoạt tính nếu sử dụng quá lâu có thể khiến da bị khô. Vì vậy, cần tìm hiểu sản phẩm có phù hợp với đặc tính da trước khi sử dụng.

- Tránh lạm dụng sản phẩm than tre hoạt tính.

Ngoài ra, nếu có ý định sử dụng bột than tre hoạt tính làm thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia.