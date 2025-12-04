'Bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa không phải là văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ'

Sáng 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Theo báo cáo của Chính phủ, một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định tăng cường trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học về chuyên khoa, chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực khoa học sức khỏe; kiến nghị chuyển toàn bộ công tác quản lý khối ngành sức khỏe về thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Cùng đó là tăng cường trách nhiệm của ngành y tế trong công tác kiểm tra, giám sát các chương trình đào tạo khoa học sức khỏe tại các cơ sở đào tạo không chuyên về y tế.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Chính phủ cho biết vấn đề quản lý nhà nước với đào tạo sau đại học chuyên khoa, chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe đã được pháp điển rõ ràng từ trước đến nay.

" Trong bản dự thảo Luật Giáo dục đại học tiếp tục duy trì nguyên tắc quản lý nhà nước thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ GD&ĐT, đồng thời quy định rõ trách nhiệm phối hợp Luật hóa trách nhiệm Bộ Y tế trong quản lý đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa với các bộ, ngành liên quan. Trong đó có Bộ Y tế về quản lý chuyên ngành, để bảo đảm quản lý về chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp và giám sát hoạt động đào tạo các chương trình khoa học sức khỏe ", báo cáo nêu rõ.

Theo Chính phủ, cơ chế này được thiết kế nhằm vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống giáo dục đại học, vừa tạo điều kiện cho các bộ, ngành chuyên môn thực hiện chức năng quản lý về chất lượng chuyên ngành, chuẩn nghề nghiệp và kiểm tra, giám sát các chương trình đào tạo đặc thù.

Từ trước tới nay, Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo về chuyên khoa và chuyên sâu y - dược thông qua việc ban hành tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn và tham gia thẩm định các chương trình liên quan (đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú). Dự thảo Luật hiện nay vẫn duy trì cơ chế phối hợp này, vừa bảo đảm tính khả thi, vừa tránh chồng chéo quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước.

Việc giữ nguyên cơ chế phối hợp quản lý thay vì chuyển toàn bộ khối ngành sức khỏe về Bộ Y tế cũng nhằm bảo đảm tính hệ thống của giáo dục quốc dân, đồng thời giữ nguyên nguyên tắc: Bộ GD&ĐT quản lý Nhà nước một tổng thể thông qua các quy định, còn các bộ, ngành chuyên môn thực hiện quản lý theo phạm vi chuyên ngành và chuẩn nghề nghiệp.

" Cách tiếp cận này phù hợp với thông lệ quốc tế về quản lý giáo dục đại học trong lĩnh vực y - dược và bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực tiễn ", Chính phủ nêu quan điểm.

Tiếp thu các ý kiến đại biểu, dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) bổ sung quy định về đào tạo sau đại học chuyên khoa, chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe theo hướng "Chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý ".

Quy định này đảm bảo thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 72, đảm bảo vai trò quản lý của Bộ Y tế đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, đào tạo đội ngũ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II làm việc tại các bệnh viện. Đồng thời là căn cứ để xây dựng các văn bản hướng dẫn dưới Luật và chế độ đãi ngộ tương xứng đối với đội ngũ bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

" Như vậy, dự thảo Luật đã quy định đầy đủ cơ chế quản lý kết hợp, quy định rõ ràng hành lang pháp lý để Bộ Y tế xây dựng các văn bản quy định để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù mà vẫn duy trì quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tính hệ thống, chuyên môn và khả thi trong thực thi ", theo báo cáo của Chính phủ.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, các văn bằng của chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II không phải là văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là các văn bằng chuyên sâu đặc thù gắn với nghề y đặc thù, mang tính chứng nhận năng lực chuyên môn do Bộ Y tế quản lý.

Các nội dung liên quan đến điều kiện theo học, chuẩn năng lực, chương trình đào tạo, đánh giá và cấp văn bằng chuyên sâu sẽ được Bộ Y tế quy định chi tiết tại văn bản dưới luật, bảo đảm tính khả thi, đào tạo chất lượng, phù hợp với đặc thù lĩnh vực sức khỏe.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực và điều kiện thực hành của các chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù sau đại học. Bộ GD&ĐT thực hiện quản lý thống nhất về hệ thống trình độ, văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiêu chuẩn chất lượng trong giáo dục đại học.