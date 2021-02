Bạn trẻ lưu ý gì khi chọn thức uống dinh dưỡng

Mùa lễ hội 2021 song hành cùng diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến chúng ta thận trọng hơn, "yêu bếp, nghiện nhà" hơn, có thời gian quan tâm đến sức khỏe thể chất và tìm hiểu những kiến thức thực tế hiếm khi được học ở trường.



Chúng ta hiểu rằng ăn uống healthy không phải và không nên chỉ là một trào lưu nhất thời, hay một xu hướng "flashy" với những story trên Instagram hay video trên Tiktok. Chúng ta là những gì chúng ta ăn (We are what we eat). Lựa chọn ăn uống lành mạnh là một cam kết bền vững với bản thân, với tự nhiên và với cộng đồng.

Chế độ ăn uống chiếm 60-70% hiệu quả duy trì sức khỏe và vóc dáng cân đối trong khi việc đi đến phòng gym luyện tập chỉ chiếm 30-40%. Là người tiêu dùng thông minh, bạn trẻ có thể bỏ túi những bí kíp hữu ích để có trong tay những thức uống rất gì và này nọ, bên cạnh việc luyện tập khoa học hướng đến một sức khỏe từ bên trong.

Thành phần dinh dưỡng

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà sản xuất luôn đề cập "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" cũng như mong muốn người tiêu dùng tìm hiểu thông tin về sản phẩm của mình trên vỏ hộp. Ở các loại sữa, nước uống giải khát, thực phẩm bổ sung…, mặc dù diện tích vỏ hộp/bịch to hay nhỏ, chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy thành phần dinh dưỡng trung bình, trọng lượng, hạn sử dụng, ngày sản xuất, thương hiệu sản xuất sản phẩm, thương hiệu đóng gói bao bì, địa chỉ nơi sản xuất, hướng dẫn bảo quản…

Có thói quen đọc thông tin trên vỏ hộp, bạn sẽ phát hiện ra nhiều thông tin thú vị, hay ho về những thứ cơ thể mình thu nạp. Từ đó, bạn có thể ưu tiên chọn lựa những thức uống có nguồn gốc từ thiên nhiên, thực phẩm hữu cơ, organic, ít đường, không cholesterol, không chất độc hại, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, không chất kháng sinh, không hormones tăng trưởng…

Nguyên tắc của chế độ ăn lành mạnh là nên tăng lượng protein, canxi, vitamin, chất xơ giúp nâng cao tỷ lệ trao đổi chất và thanh lọc cơ thể. Điều quan trọng nhất là sự cân bằng về dinh dưỡng và cung cấp đầy đủ chất cần thiết cho cơ thể, trong đó đặc biệt chú trọng đến các loại chất béo.

Để "giải oan" cho tiếng xấu của chất béo, nhiều nhà khoa học đã chứng minh được rằng những chất béo lành mạnh (từ sữa chẳng hạn) như những anh shipper thân yêu hỗ trợ cơ thể hấp thu vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ và dự trữ năng lượng, cung cấp dưỡng chất, năng lượng và tham gia vào cấu trúc trong cơ thể.

Chất lượng sản phẩm

Đồ uống dù có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng nếu không ngon miệng cũng không thể có cơ hội nằm trong rổ hàng của người tiêu dùng. Một số sản phẩm đặc biệt ngon hơn khi dùng lạnh cần được bảo quản tốt trong môi trường phù hợp để giữ hương vị ngon miệng và dễ uống.

Hiện nay, khẩu vị ăn uống, khám phá thế giới ẩm thực của thế hệ gen Y và gen Z ngày càng phong phú, đa dạng và luôn mang đến những điều bất ngờ. Thế nhưng, mặc cho hàng trăm làn sóng trà sữa, trà sữa nướng, sữa tươi trân châu đường đen, trà trái cây, trà đào, rau má mix… đến rồi đi, những thức uống cơ bản, thiết yếu như nước, sữa, nước trái cây… lại trường tồn và trở thành những hương vị không thể thay thế được. Và một trong những nhân tố chính bảo toàn hai yếu tố trên để mang đến chất lượng trọn vẹn nhất đến tay người tiêu dùng chính là quy cách đóng hộp.

Điều kiện đóng hộp

Xem thông tin hộp giấy Tetra Pak trên tai phải hoặc trái của hộp.

Hành trình của một sản phẩm nước uống từ phòng thí nghiệm, đến nhà máy sản xuất, đóng hộp, vận chuyển, sau đó trưng bày, bảo quản và sử dụng là một hành trình vạn dặm. Đạt chuẩn kiểm định chất lượng là công cụ then chốt tạo nên trải nghiệm tiêu dùng toàn vẹn của khách hàng.

Các dòng hộp giấy phổ biến tại Việt Nam là dạng vuông với dung tích từ 180ml đến 1 lít, chúng ta có thể dễ dàng quan sát logo của nhà sản xuất bao bì ở tai hộp hoặc đáy hộp. Một trong những thương hiệu đảm bảo chất lượng quốc tế trong sản xuất bao bì là Tetra Pak, một Tập đoàn đến từ Thụy Điển hiện đã có mặt tại hơn 170 quốc gia.

Hộp giấy tiệt trùng Tetra Pak của Thụy Điển có tác dụng ngăn cản ánh sáng và vi khuẩn có hại xâm nhập, nhờ đó sản phẩm các sản phẩm sữa có thể giữ tươi ngon một cách tự nhiên ở nhiệt độ thường trong 6 tháng. Ngoài ra, hộp giấy Tetra Pak với thiết kế hiện đại, dễ cầm nắm, đảm bảo các bạn trẻ luôn thưởng thức trọn vẹn hương vị và dinh dưỡng của thức uống một cách tiện lợi.

Bạn trẻ đổi vỏ hộp sữa tái chế trong chương trình thu gom của Tetra Pak.

Bạn sẽ càng tin yêu Tetra Pak hơn khi biết hộp giấy Tetra Pak được chủ yếu làm từ giấy, khai thác từ nguồn rừng tái sinh được quản lý chặt chẽ và đạt chứng nhận bởi Hội đồng Rừng Thế giới (FSC).

Trong năm 2020, hơn 50 tỷ hộp giấy Tetra Pak đã được tái sinh thành sổ tay, thùng carton và giấy ăn. Từ nay, các bạn trẻ đã dễ dàng chọn cho mình những thức uống bổ dưỡng, sạch sẽ, lành mạnh, thuận tiện và đặc biệt là thân thiện với môi trường.