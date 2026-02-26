Bàn thờ Thần Tài: 4 loại hoa NÊN cúng, 3 loại phải NÉ xa

Ngày vía Thần Tài không chỉ là dịp mua vàng cầu may mà còn là lúc nhiều gia đình lau dọn bàn thờ, sắp lễ trang nghiêm để mong một năm làm ăn hanh thông. Bên cạnh mâm cúng, trái cây hay lễ vật, việc chọn hoa tươi đặt bàn thờ cũng rất quan trọng. Hoa không chỉ để làm đẹp không gian mà còn mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự thành tâm của gia chủ. Chọn đúng loại hoa sẽ giúp bàn thờ thêm trang nghiêm, ấm cúng, còn chọn sai lại dễ phạm điều kiêng kỵ. Dưới đây là 4 loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn trong ngày vía Thần Tài và 3 loại nên tránh để giữ trọn lộc.

4 loại hoa nên đặt trên bàn thờ

1. Hoa đồng tiền - tượng trưng cho tài lộc và may mắn

Nhắc đến hoa cúng Thần Tài, hoa đồng tiền gần như là lựa chọn đầu tiên của nhiều gia đình. Ngay từ tên gọi, loài hoa này đã mang ý nghĩa tiền tài, sung túc. Những bông hoa tròn đầy, cánh xếp đều tượng trưng cho sự đủ đầy và thịnh vượng.

Hoa đồng tiền có nhiều màu như đỏ, vàng, cam, hồng. Trong ngày vía Thần Tài, nên chọn hoa đỏ hoặc vàng vì đây là hai màu tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Khi cắm hoa, nên chọn bông tươi, cánh không dập, lá xanh mướt để thể hiện sự thành tâm. Đặt một bình hoa đồng tiền trên bàn thờ Thần Tài không chỉ giúp không gian thêm rực rỡ mà còn mang ý nghĩa cầu mong tiền bạc hanh thông, công việc thuận lợi cả năm.

2. Hoa cúc vàng - phú quý và trường tồn

Hoa cúc vàng từ lâu đã là loại hoa quen thuộc trên bàn thờ trong các dịp lễ Tết. Trong phong thủy, hoa cúc tượng trưng cho phú quý, trường thọ và sự bền vững. Màu vàng của hoa cũng gợi liên tưởng đến vàng bạc, tiền tài.

Cúc vàng có ưu điểm là bền, lâu tàn, dễ chăm sóc nên rất phù hợp để cắm trong ngày vía Thần Tài. Một bình cúc vàng tươi không chỉ làm bàn thờ sáng bừng mà còn mang ý nghĩa tài lộc lâu dài, gia đình ổn định. Khi chọn cúc, nên chọn bông vừa nở, cánh đều, không bị héo. Tránh dùng cúc giả hoặc cúc đã héo vì điều này không tốt trong phong thủy.

3. Hoa lay ơn - gắn kết và may mắn

Hoa lay ơn thường được dùng trong dịp Tết vì mang ý nghĩa gắn kết, may mắn và thuận lợi. Những bông hoa xếp dọc theo thân tượng trưng cho sự phát triển liên tục, công việc tiến triển tốt.

Trong ngày vía Thần Tài, lay ơn đỏ hoặc hồng là lựa chọn đẹp mắt. Loài hoa này giúp bàn thờ thêm sang trọng, trang nghiêm. Ngoài ý nghĩa phong thủy, lay ơn còn có mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Khi cắm lay ơn, nên cắt tỉa lá gọn gàng, thay nước thường xuyên để hoa tươi lâu, giữ sự trang nghiêm cho bàn thờ.

4. Hoa sen - thanh tịnh và phúc lộc

Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, trong sạch và may mắn. Trong văn hóa Á Đông, sen gắn với sự bình an, phúc lành. Đặt hoa sen trên bàn thờ Thần Tài thể hiện lòng thành kính và mong cầu cuộc sống an yên.

Sen hồng hoặc sen trắng đều phù hợp. Tuy nhiên, cần chọn hoa tươi, không dập nát. Nếu không có sen tươi, có thể chọn sen trong chậu nhỏ đặt gần bàn thờ để tạo cảm giác trang nghiêm. Hoa sen mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh cao nên rất được nhiều gia đình ưa chuộng trong dịp đặc biệt này.

3 loại hoa nên tránh đặt bàn thờ ngày vía Thần Tài

Không phải loại hoa nào đẹp cũng phù hợp đặt bàn thờ. Một số loại hoa có ý nghĩa không tốt hoặc không phù hợp phong thủy nên tránh.

1. Hoa nhài - ý nghĩa không trọn vẹn

Hoa nhài có mùi thơm nhưng trong quan niệm dân gian, loài hoa này thường gắn với ý nghĩa không tốt về tình duyên, sự không trọn vẹn. Vì vậy, nhiều gia đình tránh đặt hoa nhài trên bàn thờ Thần Tài để tránh điều không may.

2. Hoa dâm bụt - tên gọi không phù hợp

Hoa dâm bụt đẹp và quen thuộc nhưng tên gọi trong dân gian dễ gây liên tưởng không tốt. Do đó, người xưa thường kiêng đặt hoa dâm bụt trên bàn thờ, nhất là trong ngày cầu tài lộc.

3. Hoa giả - thiếu sự thành tâm

Nhiều người bận rộn nên chọn hoa giả để tiện sử dụng. Tuy nhiên, trong phong thủy, hoa giả tượng trưng cho sự thiếu sức sống, thiếu thành tâm. Ngày vía Thần Tài là dịp quan trọng nên tốt nhất vẫn nên chọn hoa tươi. Hoa tươi không chỉ đẹp mà còn mang năng lượng tích cực, thể hiện lòng thành kính.

Một vài lưu ý khi chọn hoa cúng Thần Tài

- Chọn hoa tươi, cánh không dập, không héo.

- Không dùng hoa có gai hoặc mùi quá nồng.

- Không cắm quá nhiều loại hoa trong một bình.

- Bỏ hoa khi đã héo, không để hoa tàn trên bàn thờ.

- Nên đặt hoa ở vị trí gọn gàng, không che khuất tượng Thần Tài hay Thổ Địa.