Bạn thân 20 năm của Hà Tăng: Chuyên đóng vai phản diện, U50 làm mẹ đơn thân, chưa ai biết mặt chồng

Hiện tại, nữ diễn viên 7x vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn.

Là "chị đại phản diện" màn ảnh, có tình bạn hơn 20 năm với Tăng Thanh Hà

Thân Thúy Hà sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô là một người mẫu nổi tiếng của làng thời trang Việt vào cuối thập niên 1990. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt sắc sảo, nữ nghệ sĩ nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc trên các sàn diễn lớn.

Sau đó, Thân Thúy Hà lấn sân sang phim ảnh và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Nếu còn có ngày mai, Lâu đài tình ái, Gạo nếp gạo tẻ, Hạnh phúc bị đánh cắp, Mặt trời mùa đông... Đặc biệt, cô thường được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những vai phản diện, người phụ nữ mưu mô hoặc cá tính mạnh.

Dù nhiều lần khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" trên màn ảnh, ngoài đời Thân Thúy Hà lại được đồng nghiệp nhận xét là người sống chân thành, thẳng tính và giàu tình cảm.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô là một người mẫu nổi tiếng của làng thời trang Việt vào cuối thập niên 1990. Ảnh: FBNV

Ít ai biết, Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà đã có tình bạn kéo dài hơn 20 năm. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn luôn có mặt trong những cột mốc quan trọng của nhau, dành cho đối phương sự quan tâm như người thân trong gia đình. Mỗi dịp sinh nhật hay những sự kiện đặc biệt, hai nữ diễn viên đều không quên gửi lời chúc, chia sẻ những khoảnh khắc gắn bó lên mạng xã hội. Thậm chí, có lần Tăng Thanh Hà còn tự tay tổ chức tiệc sinh nhật cho Thân Thúy Hà tại căn biệt thự của gia đình, khiến nhiều người ngưỡng mộ trước tình bạn bền chặt của cả hai.

Về phía Thân Thúy Hà, nữ diễn viên nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa cô và Tăng Thanh Hà xuất phát từ sự chân thành, không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán. Cô từng tiết lộ bản thân có giai đoạn ngại đăng ảnh chụp chung vì sợ bị cho là "ăn theo" bạn thân. Tuy nhiên, chính Tăng Thanh Hà đã động viên: "Người trong cuộc không ngại thì ngại người ngoài nói làm gì". Câu nói ấy giúp Thân Thúy Hà cởi bỏ tâm lý e dè, để cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau như cách họ vẫn luôn gìn giữ tình bạn suốt hơn hai thập kỷ.

Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà có tình bạn kéo dài hơn 20 năm. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa cô và Tăng Thanh Hà xuất phát từ sự chân thành, không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán. Ảnh: FBNV

Trải qua hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi hai con và quyết giữ kín danh tính cha bé thứ hai

Không chỉ sự nghiệp, cuộc sống riêng của Thân Thúy Hà cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2009, nữ diễn viên kết hôn với 1 doanh nhân, tuy nhiên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài năm trước khi cả hai đường ai nấy đi. Sau ly hôn, Thân Thúy Hà trực tiếp nuôi con trai đầu lòng là bé Duy Anh.

Đầu năm 2019, nữ diễn viên bất ngờ thông báo sinh con gái thứ hai tại Mỹ. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó cô gần như không để lộ chuyện mang thai. Suốt nhiều năm qua, Thân Thúy Hà chưa từng công khai danh tính hay diện mạo cha của con gái.

Trước những tò mò từ công chúng, nữ diễn viên cho biết cô muốn giữ sự bình yên cho gia đình và không có nhu cầu chia sẻ chuyện tình cảm. Cô cũng nhiều lần khẳng định bản thân hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không cảm thấy áp lực khi làm mẹ đơn thân.

Nữ diễn viên lựa chọn giữ kín mọi thông tin liên quan đến cha của con gái thứ hai. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi U50 vẫn trẻ trung, tận hưởng cuộc sống bình yên bên hai con

Hiện tại, Thân Thúy Hà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Cô liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình phía Nam và vẫn là gương mặt được các đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn có cá tính mạnh.

Ngoài công việc, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con và công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, những chuyến du lịch cùng bạn bè thân thiết và cuộc sống giản dị sau ánh đèn sân khấu. Ở tuổi 48, Thân Thúy Hà được nhiều khán giả khen ngợi nhờ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và lối sống tích cực.