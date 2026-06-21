Bán tải thuần điện Toyota Hilux BEV lộ thông số gây thất vọng về tầm hoạt động

Mẫu bán tải thuần điện đầu tiên của hãng xe Nhật Bản gây nhiều tranh luận khi sở hữu cự ly di chuyển và năng lực tải kéo giảm mạnh so với phiên bản máy dầu.

Hãng xe Nhật Bản Toyota vừa chính thức mở cổng đặt hàng cho mẫu bán tải thuần điện đầu tiên cấu trúc khung gầm rời mang tên Hilux BEV (xe thuần điện) tại thị trường Vương quốc Anh và Úc. Thuộc thế hệ thứ 9 của dòng bán tải huyền thoại, phiên bản chạy điện này hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp vận tải đô thị. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật thực tế vừa công bố đang gây ra nhiều tranh luận vì sự sụt giảm đáng kể so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Dưới sàn xe là khối pin lithium-ion giải nhiệt bằng nước có dung lượng 59,2 kWh, cung cấp năng lượng cho hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian gồm hai mô-tơ điện. Hệ thống này sản sinh công suất 278 mã lực và mô-men xoắn cực đại 468 Nm.

trang bị hệ thống kiểm tra đa địa hình điện tử và trục bánh xe tải nặng, giúp duy trì khả năng lội nước sâu 700 mm tương đương bản tiêu chuẩn. Dù vậy, khoảng sáng gầm xe đã bị giảm xuống còn 212 mm để nhường không gian cho việc bố trí cụm pin dưới sàn.

Thiết kế tổng thể của Toyota Hilux phiên bản thuần điện không có nhiều khác biệt so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.

Điểm yếu lớn nhất của mẫu bán tải điện nằm ở cự ly di chuyển. Theo tiêu chuẩn kiểm thử của châu Âu (WLTP), phạm vi hoạt động của xe sau một lần sạc đầy chỉ đạt mức 257 km (160 dặm) đường hỗn hợp, và tăng lên khoảng 379 km (236 dặm) nếu chỉ di chuyển trong đô thị. Sức kéo tối đa của Hilux BEV cũng giới hạn ở mức 1.678 kg, giảm hơn một nửa so với khả năng kéo của phiên bản máy dầu. Tải trọng chở hàng của xe đạt khoảng 715 kg.

Về khả năng nạp năng lượng, xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh dòng điện một chiều (DC) công suất 125 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong vòng 30 phút.

Khoảng sáng gầm xe bị hạ thấp xuống mức 212 mm để nhường không gian bố trí cụm pin dung lượng 59,2 kWh dưới sàn.

Hạn chế về tầm hoạt động và sức kéo khiến mẫu xe điện của Toyota gặp nhiều bất lợi trước các đối thủ cùng phân khúc. Các mẫu bán tải thuần điện đến từ Trung Quốc hay Hàn Quốc đều đang sở hữu thông số cự ly di chuyển dài hơn. Bên cạnh đó, các dòng xe lai sạc điện (PHEV) mới xuất hiện trên thị trường đang trở thành giải pháp thay thế hợp lý hơn khi vừa bảo đảm khả năng chạy điện trong phố, vừa duy trì được sức kéo lớn và tầm hoạt động xa nhờ động cơ đốt trong hỗ trợ.

Mức giá khởi điểm của Toyota Hilux BEV được công bố từ 51.500 USD tại thị trường Úc và 56.500 USD tại thị trường Vương quốc Anh (chưa bao gồm các khoản thuế phí). Với mức giá và thông số hiện tại, mẫu xe này khó lòng thuyết phục được nhóm khách hàng cá nhân thường xuyên chở đồ nặng hoặc di chuyển đường dài.