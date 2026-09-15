Từ các bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương đến các cơ sở y tế ở miền Trung - Tây Nguyên…Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) đã xây dựng một mạng lưới hoạt động đấu thầu rộng khắp trong lĩnh vực thiết bị y tế chuyên sâu.

Câu chuyện của Công ty Việt Mỹ không dừng ở những gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Khi mở rộng phạm vi rà soát dữ liệu đấu thầu, hoạt động của doanh nghiệp này cho thấy một bức tranh lớn hơn, trải dài qua nhiều bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và các cơ sở y tế chuyên ngành.

Bản đồ trúng thầu rộng khắp bệnh viện cả nước của Công ty Việt Mỹ

Đa phần là gói thầu thiết bị xạ trị

Theo dữ liệu DauThau.info được tổng hợp từ thông tin đấu thầu công khai, Công ty Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu trong giai đoạn 2018- 2026, trúng 246 gói, trượt 17 gói, 8 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu, tính cả các gói liên danh, lên tới khoảng 5.947 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong danh mục này là tỷ trọng lớn của các thiết bị y tế có giá trị cao, yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị ung thư, chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân. Các sản phẩm, dịch vụ xuất hiện trong hồ sơ đấu thầu gồm máy gia tốc xạ trị, hệ thống xạ trị áp sát, máy PET/CT, hệ thống Cyclotron, nguồn phóng xạ, linh kiện thay thế và dịch vụ bảo trì thiết bị.

Bệnh viện K là một trong những đơn vị có tần suất xuất hiện của Công ty Việt Mỹ cao nhất. Doanh nghiệp tham gia 41 gói thầu tại bệnh viện này và trúng 36 gói. Trong số các gói thầu công khai năm 2025 có hệ thống xạ trị áp sát năng lượng cao HDR trị giá 24,5 tỷ đồng; máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng trị giá 126,5 tỷ đồng; hệ thống gia tốc xạ trị cùng CT mô phỏng, giá trúng thầu 98,5 tỷ đồng.

Tại TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy là một địa chỉ nổi bật khác. Công ty Việt Mỹ tham gia 27 gói thầu và trúng 24 gói, với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng. Các hợp đồng được công bố có hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ trị giá 199,8 tỷ đồng; máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla trị giá 82,8 tỷ đồng; dịch vụ bảo trì Gamma Knife và bộ định vị bệnh nhân trong 36 tháng, giá 22,14 tỷ đồng.

Tổng số kết quả trúng/trượt thầu qua từng năm được khảo sát. Nguồn: DauThau

Ở khu vực phía Bắc, Bệnh viện Bãi Cháy ghi nhận doanh nghiệp tham gia 13 gói, trúng 12 gói; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tham gia 9 gói, trúng 8 gói. Tại các cơ sở này, hoạt động đấu thầu không chỉ dừng ở việc mua sắm thiết bị ban đầu mà còn bao gồm sửa chữa, thay thế linh kiện và duy trì vận hành các hệ thống xạ trị.

“Dấu chân” trải rộng miền Trung - Tây Nguyên

Không chỉ hiện diện tại các bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội và TP.HCM, Công ty Việt Mỹ còn tham gia nhiều gói thầu tại các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên trong gần một thập niên qua. Theo dữ liệu được công khai, bản đồ hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp trải rộng ít nhất 20 tỉnh, thành phố theo địa giới sau sáp nhập.

Cụ thể tại Đắk Lắk, Công ty Việt Mỹ trúng 2 gói thầu thiết bị y tế phục vụ Trung tâm Ung bướu, gồm hệ thống CT mô phỏng và máy xạ hình xương, cùng gói mua sắm thiết bị xạ trị gia tốc tuyến tính, đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk mời thầu, với tổng giá trị khoảng 171 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, trước khi sáp nhập, doanh nghiệp trúng 2 gói thầu do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư, tổng giá trúng thầu hơn 129 tỷ đồng. Còn tại Lâm Đồng, Công ty Việt Mỹ cũng trúng 2 gói thầu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Tỷ lệ chênh lệch giá gói thầu và giá trúng thầu của Công ty Việt Mỹ. Nguồn: DauThau

Ở Gia Lai, doanh nghiệp tham gia các gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai (trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định) với giá trúng thầu 77,7 tỷ đồng; gói cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 83 tỷ đồng.

Đà Nẵng là một địa bàn khác ghi nhận nhiều hoạt động đấu thầu của Công ty Việt Mỹ. Doanh nghiệp trúng các gói mua sắm vật tư sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát, máy xạ trị tuyến tính tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và một số cơ sở y tế khác.

Công ty Việt Mỹ cũng trúng 8 gói thầu liên quan đến máy xạ trị, máy gia tốc và vật tư y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong đó, dữ liệu năm 2026 ghi nhận gói cung cấp, lắp đặt hệ thống Cyclotron và PET/CT trị giá 184 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh nghiệp này cũng trúng 2 gói thầu do Sở Y tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng giá trị hơn 108 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, giá trúng thầu 99,2 tỷ đồng, so với giá gói thầu 100,2 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, trong giai đoạn 2018-2025, doanh nghiệp trực tiếp và liên danh tham gia cung ứng 4 gói thầu thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với tổng giá trị gần 570 tỷ đồng.

Dữ liệu công khai cho thấy sự tập trung đáng kể của doanh nghiệp tại các cơ sở y tế có nhu cầu lớn về thiết bị điều trị ung thư và kỹ thuật cao.

Còn tại Thanh Hóa, theo Quyết định số 1045/QĐ-BVUB ngày 15/7/2025, Công ty Việt Mỹ trúng Gói thầu số 7: Cung cấp, lắp đặt thiết bị dự án do Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Từ những dữ liệu trên cho thấy hoạt động của Công ty Việt Mỹ không chỉ tập trung ở một vài bệnh viện mà có phạm vi địa lý rộng, gắn với chuỗi cung ứng thiết bị y tế chuyên sâu. Từ mua sắm, lắp đặt đến bảo trì, sửa chữa và thay thế linh kiện, doanh nghiệp đã tham gia nhiều khâu trong vòng đời vận hành thiết bị.