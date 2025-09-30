Bàn chân bị cháy đen vì sưởi ấm bằng máy sấy tóc

Ngày 30/9 Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một ca bỏng đặc biệt nguy hiểm. Người bệnh là ông N.V.K. (56 tuổi). Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiều ngón chân và gan bàn chân xuất hiện bóng nước, mô hoại tử.

BS.Mai Trọng Trí, Khoa Nội tiết, cho biết, ông K. đái tháo đường tuýp 2 đã 20 năm qua. Biến chứng thần kinh ngoại biên do tiểu đường khiến người bệnh bị tê bì, mất cảm giác. Khi chân lạnh, ông K. có thói quen dùng máy sấy tóc sưởi ấm hoặc ngâm chân trong nước ấm.

Bệnh nhân bị bỏng nặng, nhiều ngón chân hoại tử (ảnh: BVCC)

Trước thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã sử dụng máy sấy tóc để sưởi ấm bàn chân. Tuy nhiên, do không cảm nhận được mức độ nóng nên bàn chân trái của ông đã bị bỏng nặng và nhiều ngón chân đã hoại tử, không còn khả năng chữa trị.

“Chỉ vì một thói quen tưởng chừng đơn giản, bệnh nhân đã đối diện với nguy cơ loét, nhiễm trùng, thậm chí cắt cụt chi” - BS.Trí nói.

Vì sao bàn chân đái tháo đường dễ tổn thương?

Theo các bác sĩ, bệnh nhân đái tháo đường lâu năm, bàn chân rất dễ bị loét và nhiễm trùng do nhiều nguyên nhân kết hợp. Thứ nhất, mất cảm giác vì biến chứng thần kinh khiến bệnh nhân không nhận biết khi da bị nóng, lạnh hoặc trầy xước.

Thứ hai, tình trạng thiếu máu nuôi chân do bệnh mạch máu làm vết thương khó lành. Thứ ba, hệ miễn dịch suy giảm khiến nhiễm trùng lan nhanh và nặng hơn. Chính vì vậy, chỉ một vết bỏng nhỏ hoặc trầy xước ở bàn chân cũng có thể tiến triển thành loét sâu, hoại tử.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh đái tháo đường tuyệt đối không dùng máy sấy tóc, chăn điện, túi chườm nóng, than hồng hay nước quá nóng để sưởi chân. Ngay cả việc ngâm chân bằng nước ấm cũng cần kiểm tra nhiệt độ trước bằng mặt trong khuỷu tay hoặc nhiệt kế, không để quá 38°C.

Bên cạnh đó, mỗi ngày bệnh nhân nên rửa sạch, lau khô và kiểm tra bàn chân; mang vớ cotton sạch; chọn giày dép vừa vặn, đế mềm; dưỡng ẩm da để tránh nứt nẻ nhưng không bôi vào kẽ ngón; cắt móng chân thẳng, không khoét khóe. Vận động phù hợp, kiểm soát đường huyết, huyết áp, mỡ máu cũng là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ đôi chân.

Nếu xuất hiện vết loét sâu, lan nhanh, mô đen hoặc tím, đau nhiều hoặc mất cảm giác, kèm theo sốt, mùi hôi, mủ, sưng đỏ, người bệnh cần đi khám ngay. Đây là những dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng nặng, nguy cơ hoại tử và cắt cụt.