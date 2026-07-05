Bài văn kể chuyện trốn bố đi chơi net của học sinh khiến dân mạng cười nghiêng ngả: "Bố phi thẳng vào quán..."

Chỉ một câu nói mang tính thách thức như "không có gan" cũng có thể khiến một đứa trẻ thay đổi quyết định và làm điều trái với lời dặn của cha mẹ.

Một bài văn ngắn của học sinh tiểu học đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội bởi sự hồn nhiên, chân thật và cái kết khiến nhiều người không nhịn được cười.

Trong bài viết, em học sinh kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với giọng văn mộc mạc, đúng chất trẻ con. Mọi chuyện bắt đầu khi trước lúc đến trường, bố dặn sau khi tan học phải đứng ở cổng để đợi bố đến đón. Tuy nhiên, hôm đó lớp của em được nghỉ sớm hai tiết vì cô giáo đi họp nên em ra cổng trường từ sớm và ngoan ngoãn đứng chờ.

Sau khoảng 15 phút, hai người bạn cùng lớp đi ngang qua rồi rủ em vào quán internet chơi game. Ban đầu, cậu bé từ chối vì nhớ lời bố dặn. Thế nhưng, các bạn liên tục trêu rằng em không dám đi vì sợ bố mắng, không có "gan". Để chứng minh mình không phải là người nhút nhát, cậu bé cuối cùng quyết định đi theo bạn.

Bài văn gây chú ý

Đoạn cao trào của bài văn đến rất bất ngờ khi em hồn nhiên kể: "Em chơi được vài tiếng thì tự dưng bố em phi vào quán net...".

Không cần miêu tả thêm điều gì xảy ra sau đó, chỉ bằng vài chữ ngắn gọn, người đọc cũng đủ hình dung cảnh cậu bé bị bố bắt gặp ngay tại trận. Cư dân mạng đùa rằng ai cũng có thể tự "điền vào chỗ trống" bằng ký ức tuổi thơ của mình, bởi không ít người từng trải qua cảm giác bị bố mẹ phát hiện khi lén đi chơi.

Phần kết của bài văn càng khiến nhiều người bật cười khi em nghiêm túc rút ra bài học: "Từ đó em ân hận và rút ra bài học không được trái lời bố nữa".

Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người cho rằng điều làm nên sức hút của bài viết nằm ở lối kể chân thật, không màu mè, đúng với cách một học sinh tiểu học nhìn nhận sự việc. Không có những câu chữ hoa mỹ hay cố tạo tình tiết kịch tính, em chỉ đơn giản kể lại những gì mình đã trải qua, từ lý do bị bạn bè khích tướng cho đến cái kết "đáng nhớ".

Không ít người cho biết sau khi đọc bài văn, họ vừa bật cười vừa nhớ lại những kỷ niệm thời học sinh của chính mình. Có người từng lén đi tắm sông, có người trốn học đá bóng, cũng có người từng theo bạn vào quán game rồi bị bố mẹ "bắt quả tang". Theo nhiều ý kiến, chính những bài văn xuất phát từ trải nghiệm thật, với cảm xúc thật của trẻ mới là điều khiến người đọc cảm thấy thú vị và dễ đồng cảm nhất.

Bên cạnh những tiếng cười, nhiều phụ huynh cũng xem đây là lời nhắc nhở về việc trẻ rất dễ bị tác động bởi bạn bè đồng trang lứa. Chỉ một câu nói mang tính thách thức như "không có gan" cũng có thể khiến một đứa trẻ thay đổi quyết định và làm điều trái với lời dặn của cha mẹ.

Các chuyên gia giáo dục cũng từng lưu ý rằng ở lứa tuổi tiểu học, trẻ rất quan tâm đến việc được bạn bè công nhận. Vì vậy, thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện với con về cách từ chối những lời rủ rê không phù hợp, giúp trẻ hiểu rằng biết giữ lời hứa và bảo vệ lựa chọn đúng của mình mới là biểu hiện của sự bản lĩnh.

Trẻ em, vì thế, không chỉ cần được dạy điều gì đúng, điều gì sai mà còn cần được trang bị kỹ năng ứng xử trước áp lực từ bạn bè và những lời thách thức. Khi biết nói "không" với điều không phù hợp và đủ tự tin bảo vệ lựa chọn đúng của mình, đó mới là dấu hiệu của sự trưởng thành và bản lĩnh mà cha mẹ nào cũng mong con có được.