Bài tập viết của học sinh lớp 1 khiến ai cũng sang chấn: Phụ huynh cũng có giới hạn mà!

Con vào tiểu học, tưởng cha mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn, ai ngờ lại thêm bao nỗi lo mới. Sáng thì tất bật gọi con dậy, chiều đón con về lại nghe kể chuyện bị cô nhắc vì quên vở. Có hôm ngồi kèm con làm bài, cha mẹ vừa thương vừa buồn cười vì con cứ viết sai hoài mà vẫn cười tươi. Nuôi con đi học hóa ra là hành trình học lại… sự kiên nhẫn và yêu thương mỗi ngày.

Mới đây, MXH xôn xao trước bài tập về nhà. Theo đó, bài tập về nhà cô yêu cầu viết đúng chính tả chữ “xe đạp”, nhưng thay vì viết đúng, em học sinh này lại sáng tạo theo cách riêng của mình khi chuyển chữ xe đạp thành “xe ạpđ”. Sau khi xem xong bài tập về nhà của con, phụ huynh

Sự sáng tạo của học sinh là không đùa được đâu!

Sau khi được lan truyền, cộng đồng mạng nhanh chóng bày tỏ sự thích thú trước bài tập “độc lạ” này. Nhiều người cho rằng đây chính là ví dụ điển hình cho sự ngây thơ và tư duy “ngoài khuôn” của học sinh tiểu học. Sai thì sai thật nhưng vẫn khiến người lớn phải bật cười vì quá đáng yêu. Không ít phụ huynh cũng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự ở nhà, khi con mình viết sai chính tả hoặc làm bài theo cách không ai ngờ tới.

Một số bình luận của dân tình:

- Ai cũng nghĩ học tiểu học nhẹ nhàng, nhưng nhìn mấy chữ viết sai này mới biết cha mẹ và cả cô giáo cũng… vác vali kiến thức theo!

- Cái tầm tuổi này đúng là sáng tạo vô cực, sai chính tả cũng sai theo cách rất đáng yêu.

- Mình từng dạy lớp 1, đọc bài của tụi nhỏ mà ngày nào cũng có chuyện để kể, vừa buồn cười vừa thấy yêu nghề.

- Học sinh tiểu học nhà ai mà chẳng có mấy pha “tấu hài” kiểu này, cô giáo chắc quen lắm rồi.

- Chữ cải cách kiểu mới của học sinh lớp 1 đây mà.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng hiện tượng này cũng phản ánh phần nào sự thay đổi trong môi trường học tập ngày nay. Trẻ được tiếp xúc sớm với công nghệ, ngôn ngữ mạng và các hình thức giải trí trực tuyến, nên cách ghi nhớ, phát âm hay viết chữ cũng có thể bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là lời nhắc rằng người lớn cần linh hoạt hơn trong cách hướng dẫn, để việc học chính tả trở nên gần gũi, vui và tự nhiên như chính thế giới của trẻ nhỏ.

- Mình nghĩ có thể bé bị bệnh rối loạn ngôn ngữ do phát triển thần kinh, còn gọi là Dyslexia, mong bạn nên đưa con đi khám để tìm được phương thức hỗ trợ con phát triển tối ưu hơn là dùng các cách dạy con cổ truyền nhé.

- Giờ trẻ con dùng điện thoại, xem YouTube từ nhỏ, toàn đọc theo giọng nước ngoài nên phát âm sai cũng dễ hiểu. Vấn đề là mình hướng dẫn lại sao cho vui chứ không phải bắt lỗi.

- Trẻ bây giờ tiếp xúc mạng nhiều quá, chữ nghĩa cứ rối tung lên. Không chỉ là vui, mà lâu dài nếu không sửa ngay, thành thói quen xấu thì khó mà cải thiện.

Nuôi con học lớp 1, điều khiến nhiều cha mẹ “khó nhằn” nhất không phải là bài vở, mà là giữ bình tĩnh mỗi khi kèm con học. Ở độ tuổi này, trẻ vẫn đang tập trung hình thành thói quen: cầm bút đúng, viết nắn nót, nhớ mặt chữ, ghép âm… nên việc sai là điều không thể tránh khỏi. Thay vì la mắng hay mất kiên nhẫn, cha mẹ nên coi đó là quá trình con đang “tập làm quen với thế giới chữ nghĩa”. Bởi mỗi lỗi sai, dù là “xe đạp” thành “xe ạpđ”, đều là một bước nhỏ trong hành trình lớn mang tên trưởng thành.

Các chuyên gia tâm lý cũng khuyên rằng cha mẹ nên biến giờ học thành thời gian vui vẻ, không áp lực. Có thể để con tự đọc to bài viết của mình, tự phát hiện lỗi và sửa lại; hoặc dùng trò chơi, bài hát, hình ảnh minh họa để giúp con nhớ lâu hơn. Điều quan trọng là giữ cho con cảm giác “học không sợ hãi”, vì khi được động viên và khen ngợi đúng lúc, trẻ sẽ có động lực học tốt hơn nhiều.

Con vào tiểu học, cha mẹ không chỉ dạy con học chữ, mà còn học cách lắng nghe, kiên nhẫn và đồng hành. Có thể sẽ có lúc mệt, lúc bực, nhưng rồi ai cũng sẽ nhận ra thứ con cần nhất không phải là lời trách, mà là ánh mắt dịu dàng và câu nói: “Không sao đâu, mình làm lại nhé!”.