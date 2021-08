Bài tập Kegel cải thiện chứng xuất tinh sớm cực hiệu quả, nam giới cần biết

Bài tập Kegel do bác sĩ người Mỹ Alfred Kegel sáng tạo từ năm 1948 giúp củng cố sức khỏe, tăng cường sức mạnh cho nhóm cơ mu-cụt. Kiên trì bài tập này giúp nam giới bền bỉ hơn trong quan hệ tình dục.

Bài tập Kegel là bài tập giúp khoẻ cơ sàn chậu và hỗ trợ cơ quan sinh dục

Bài tập Kegel giúp cải thiện chứng xuất tinh sớm

Nam giới xuất tinh sớm có thể tập theo bài tập co thắt cơ niệu đạo bằng cách ngồi ở tư thế thoải mái, thư giãn 15-20 phút tập co cơ niệu đạo giống như nhịn tiểu. Cách tập đúng là khi co thắt, bộ phận sinh dục sẽ cử động. Bài tập này rất đơn giản, có thể luyện tập ở bất cứ đâu bạn cảm thấy thoái mái.

Ở nam giới, tuyến tiền liệt là nơi sản xuất tinh dịch, tham gia vào vận chuyển tinh trùng và kiểm soát nước tiểu còn nhóm cơ mu-cụt điều khiển hoạt động đại tiện, tiểu tiện và quá trình phóng tinh, co bóp, đẩy tinh trùng ra khỏi niệu đạo khi quan hệ.

ths.Bs. Hoàng Văn Hậu - Khoa Tiết niệu và Nam khoa - Đại học Y Hà Nội

Lợi ích bài tập Kegel đối với nam giới

+ Giảm sự rối loạn cương dương : Bài tập Kegel giúp phục hồi chức năng trong các trường hợp rối loạn cương dương ở nam giới, nâng cao sự cương cứng cả về thời gian lẫn chất lượng.

+ Đạt được cực khoái nhiều hơn: Kegel làm lưu lượng máu ở nhóm cơ mu-cụt lưu thông tốt hơn từ đó giúp gia tăng khoái cảm.

+ Kéo dài thời gian quan hệ: Việc luyện tập hỗ trợ giải quyết vấn đề xuất tinh sớm nhờ sự kiểm soát tốt hơn của nhóm cơ vùng chậu.

+ Xuất tinh nhiều hơn và mạnh hơn: Kegel cũng giúp độ "mạnh" khi xuất tinh tăng lên đáng kể, từ đó cải thiện chức năng tình dục ở nam giới nói chung.

+ Nâng cao khả năng kiểm soát đường tiểu: Việc cơ chậu bị yếu có thể gây mất kiểm soát tiểu tiện gây tình trạng tiểu són, tiểu không tự chủ vì vậy bài tập Kegel giúp hạn chế tình trạng rối loạn tiểu tiện.

+ Hỗ trợ cải thiện bệnh lý tuyến tiền liệt : Tập Kegel có lợi ích rất lớn đối với những người điều trị sưng đau do bệnh viêm tuyến tiền liệt hay phì đại tuyến tiền liệt gây ra. Hơn nữa bài tập này còn giúp những người phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt hồi phục nhanh sau khi cắt bỏ tuyến tiền liệt.

Nam giới nên tập bài tập Kegel để cải thiện tình trạng sức khoẻ và chức năng tình dục

Cách luyện tập bài tập Kegel

Trước khi luyện tập bài tập Kegel, ta cần xác định cơ đáy chậu bằng một trong hai cách dưới đây:

+ Cách 1: Ngừng tiểu khi đang tiểu giữa chừng. Khi đó bạn dễ dàng cảm nhận được sự vận động và co thắt của cơ đáy mu-cụt đang làm cản lại việc tiểu tiện của bạn.

+ Cách 2: Đặt nhẹ 2 ngón tay (cần rửa tay trước và sau khi tìm, chạm cơ mu-cụt) vào vị trí giữa hậu môn và bìu, bạn sẽ cảm nhận và tìm ra được sự hoạt động của cơ mu-cụt và các nhóm cơ khác liên quan.

Động tác trong bài tập Kegel

Thực hiện bài tập Kegel

Có rất nhiều bài tập Kegel cải biên, hãy tập luyện từ dễ đến khó.

- Khi bắt đầu tập, bạn cần tìm một khu vực phẳng, sạch sẽ để có thể nằm xuống tập luyện. Nằm ngửa xuống, đầu chạm nền đất, thẳng lưng, thả lỏng cơ mông và bụng của bạn, đặt hai tay song song hai bên người và co hai đầu gối lên cao.

- Bài tập làm ấm: Thít chặt cơ mu-cụt và giữ trong 3 giây rồi nghỉ 3 giây, làm như vậy 8 lần, thả lỏng trong 10 giây chuyển sang bài tập tiếp.

- Bài tập tăng tốc: Giữ chặt cơ mu-cụt trong 1 giây và thả lỏng ngay sau đó, liên tục trong khoảng 10 lần, nghỉ 10 giây chuyển sang bài tập tiếp theo.

- Bài tập củng cố: Siết chặt cơ mu cụt trong 8 giây, sau đó thả lỏng 4 giây, rồi siết lại, lặp lại 4 lần.

Lưu ý: Toàn bộ quá trình luyện tập kéo dài khoảng 112 giây, không nên quá 120 giây. Nên lặp lại bài tập 3-4 lần mỗi ngày. Cần phải duy trì hàng ngày…

Tập bài tập này từ 15-20 tuần, người tập sẽ nhận thấy sự thay đổi và hầu hết các trường hợp đều đem lại kết quả khá tốt.

Cách thực hiện bài tập Kegel hiệu quả

- Không thực hiện các bài tập Kegel trong khi bàng quang của bạn đang chứa nước tiểu, vì như vậy sẽ gây ra các cơn đau ở bàng quang và có thể sẽ có sự rò rỉ nước tiểu khi đang tập.

- Ban đầu mới tập, nên bình tĩnh, kiên trì sau đó tăng dần ngưỡng chịu đựng của bản thân. Bạn cũng có thể kéo dài thời gian siết cơ mu-cụt nếu cơ thể cảm thấy chịu đựng được. Cần phải duy trì nhịp độ tập luyện hàng ngày một cách đều đặn.

- Nên tập từ dễ đến nâng cao, xây dựng thời gian và lịch phù hợp, cần tập đúng theo kĩ thuật vì nếu tập sai, không những bệnh không chữa được mà còn gây phản tác dụng. Sau khi hoàn thành bài tập Kegel nếu lưng hoặc bụng bạn có hơi đau một chút thì đó là một dấu hiệu chứng tỏ bạn chưa thực hiện bài tập chính xác.

- Trong lúc luyện tập nên chú ý quá trình hít vào thở ra sẽ hỗ trợ bạn tập trung trong từng nhịp động tác, giúp bạn thư giãn và đạt được hiệu quả tối đa.

- Không cố kéo căng cả cơ thể. Khi luyện tập hãy giữ cho cơ bắp của bạn thả lỏng bằng cách đặt một tay lên bụng để đảm bảo rằng bụng của bạn cũng đang thả lỏng.

- Khi tập Kegel chỉ nên tập trung vào việc thít chặt cơ mu-cụt để có kết quả tốt nhất. Vì bài tập Kegel chỉ có tác dụng đến các bó cơ này, do vậy bạn không nên vận động các cơ khác như cơ mông, cơ đùi, hoặc cơ thành bụng.

- Không tập quá nhiều vì như thế cơ mu-cụt sẽ bị quá tải và mỏi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cần phải tập luyện từ từ, theo ngưỡng chịu đựng của bạn. Nếu thấy đau đớn hoặc khó chịu trong hoặc sau quá trình tập luyện, điều này phản ánh bạn đang bắt ép bản thân quá mức, hãy giảm cường độ tập luyện xuống hoặc dừng tập một thời gian.

Nhiều nam giới do tự ti vì bị xuất tinh sớm hoặc muốn kéo dài thời gian quan hệ nên đã tự mua các loại thuốc bôi, thuốc uống, thuốc xịt, thuốc tiêm rao bán trên thị trường. Hậu quả là đã có nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dương vật phù nề, thâm tím, máu không lưu thông do cương cứng quá lâu.

Nếu sử dụng các loại thuốc này kéo dài, sẽ bị rối loạn cương dương, xơ hóa dương vật, suy giảm khả năng tình dục, thậm chí liệt dương.

Vì vậy, tuyệt đối không được tự điều trị chứng xuất tinh sớm bằng các loại thuốc hiện nay đang bán trên các trang mạng. Việc dùng các loại thuốc này có thể không kiểm soát được tác dụng chính cũng như tác dụng phụ, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng người dùng.