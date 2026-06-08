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Bài đăng cuối cùng gây nghẹn lòng của nam diễn viên vừa đột ngột qua đời sau chuyến nghỉ dưỡng cùng vợ

Vy Anh
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Động thái cuối cùng của nam diễn viên truyền hình đình đám này trên mạng xã hội gây chú ý sau khi thông tin anh qua đời được xác nhận.

Sau Kim Trạch, showbiz Trung Quốc tiếp tục đón nhận tin buồn vào chiều 7/6 khi nam diễn viên Phó Tử Thuần được xác nhận qua đời ở tuổi 46. Nguyên nhân tử vong của Phó Tử Thuần bước đầu được nghi vấn là biến chứng của bệnh bạch cầu cấp tính. Sự ra đi đột ngột của anh khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả xứ tỷ dân sốc nặng.

Giữa lúc mọi người vẫn chưa nguôi bàng hoàng, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Phó Tử Thuần càng khiến công chúng thêm xót xa, nghẹn lòng. 4 ngày trước khi gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng và qua đời, Phó Tử Thuần còn hào hứng quảng bá cho gameshow truyền hình mới sắp lên sóng của mình. Qua nội dung bài đăng và những bức ảnh đi kèm, không ai nhận thấy dấu hiệu bất thường nào ở Phó Tử Thuần. Thế nhưng, khi chương trình mà ngôi sao Tình Đầu Khó Phai tham gia còn chưa kịp lên sóng, anh đã qua đời.

Nhìn lại các bài đăng trước đó, khán giả càng thương xót cho Phó Tử Thuần. Vào ngày 24/5, nam diễn viên này đã chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ trong chuyến nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia. Chẳng ai ngờ được rằng sau khi trở về Đài Loan (Trung Quốc), anh đã phải đối mặt với cơn bạo bệnh ập đến bất ngờ, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào và ra đi vĩnh viễn.

- Ảnh 1.

2 bài đăng cuối cùng trên MXH của Phó Tử Thuần là quảng bá cho 1 chương trình truyền hình mà mình tham gia và khoảnh khắc bên vợ trong chuyến du lịch tại Bali. Ảnh: China Times.

Theo đó, vào chiều 7/6, nam diễn viên đột nhiên mất đi mạch đập và ngừng hô hấp, rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, người nhà đã vội vã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Đội ngũ y tế đã trải qua cuộc đua giành giật sự sống cho nam diễn viên, liên tục thực hiện hồi sức tim phổi cùng các biện pháp cứu chữa khác. Tuy nhiên, do căn bệnh cấp tính chuyển biến quá nhanh, Phó Tử Thuần đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 46. Đứng trước hung tin ập đến đột ngột và nỗi đau thương quá lớn, gia đình đang phải cố kìm nén nước mắt để lo liệu hậu sự cho nam nghệ sĩ xấu số.

- Ảnh 2.

Không lâu sau khi kết thúc chuyến du lịch nước ngoài với vợ, Phó Tử Thuần đã đột ngột qua đời. Ảnh: Weibo.

Phó Tử Thuần sinh năm 1980, nổi tiếng ở nhiều nước châu Á nhờ bộ phim ăn khách một thời Tình Đầu Khó Phai. Bên cạnh đó, anh còn khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm gây tiếng vang khác như Nhật Ký Tân Binh hay Anh Hùng Liêm Chính . Trong những năm gần đây, Phó Tử Thuần liên tục tỏa sáng trong nhiều bộ phim giờ vàng của đài FTV và ngày càng củng cố vị thế vững chắc của mình ở làng phim Đài Loan (Trung Quốc).

- Ảnh 3.

Phó Tử Thuần trở nên nổi tiếng nhờ nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Ảnh: Weibo.

Nguồn: China Times

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qua đời

sao hoa ngữ

Phó Tử Thuần

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