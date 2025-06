Bác sĩ Việt Nam cứu bệnh nhân người Nga đột quỵ thoát 'cửa tử'

Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho bệnh nhân quốc tịch Nga, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sự cố xảy ra, khi bệnh nhân này đột ngột xuất hiện triệu chứng yếu liệt nửa người, nói khó trong lúc đang công tác tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 đã nỗ lực cứu chữa giúp bệnh nhân người Nga qua nguy kịch (ảnh minh họa)

Sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám. Trên kết quả kiểm tra hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa bên phải trên nền hẹp nặng do xơ vữa động mạch. Đây là dạng đột quỵ nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong nếu không được xử lý khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê kíp các bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã phối hợp cùng các khoa Bệnh lý Mạch máu Não, Chẩn đoán hình ảnh và Đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh tiến hành quy trình xử trí đột quỵ cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bệnh nhân được chụp MRI tưới máu não, kết hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo RAPID AI để nhanh chóng xác định vùng mô não còn khả năng cứu vãn và vùng tổn thương không hồi phục.

Sau khi kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ đã chỉ định can thiệp lấy huyết khối khẩn cấp cho người bệnh. Ê kíp can thiệp mạch máu thần kinh nhanh chóng tiến hành thủ thuật lấy cục huyết khối gây tắc mạch, đồng thời nong vị trí hẹp do xơ vữa.

Sau khi can thiệp, hình ảnh chụp động mạch não cho thấy dòng máu đã được tái thông hoàn toàn, bảo tồn được vùng mô não còn sống.

Hình ảnh động mạch não của bệnh nhân trước và sau khi can thiệp lấy cục máu đông

Chỉ 24 giờ sau can thiệp, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các chỉ số sinh tồn ổn định, sức cơ nửa người liệt đã cải thiện rõ. Hiện, bệnh nhân tự đi lại được, ăn uống bình thường. Qua các đợt chụp MRI và CT kiểm tra, bác sĩ xác nhận không còn xuất huyết não, tình trạng tổn thương ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc phục hồi chức năng. Các bác sĩ dự kiến người bệnh sẽ trở về Nga trong thời gian ngắn sắp tới.