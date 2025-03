Bác sĩ vạch trần tội ác của người cha dượng quê An Giang

Sáng 31-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995; ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Hồ Trần Minh Có thực hiện lại hành vi phạm tội

Có cùng với chị Nguyễn Thị Hồng N. (SN 1998; ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sống chung như vợ chồng. Tối 29-3, Có và N. đưa bé gái N.T.H.L (SN 2017, là con riêng của N.) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang khu vực Châu Đốc trong tình trạng hôn mê.

Tại đây, Có và N. cho biết cháu L. chơi với bạn thì bị té ngã. Qua thăm khám, bác sĩ xác định L. bị chấn thương não và nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên bác sĩ báo cáo lên lãnh đạo bệnh viện để nơi đây trình báo với công an.

Qua điều tra ban đầu, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang) nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến hiện trường phối hợp tổ công tác số 2 của công an tỉnh (phụ trách địa bàn Châu Thành – Châu Phú) cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Có là đối tượng trực tiếp gây ra thương tích đối với cháu L. nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Có quanh co nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Hồ Trần Minh Có khai nhận tại cơ quan công an

Trong quá trình điều tra, xác định khoảng tháng 12-2024, Có đến tỉnh Bình Dương làm thuê thì quen và sống chung như vợ chồng với N. và cháu L. Sau Tết Nguyên đán 2025, Có đưa mẹ con N. về nhà Có tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung sinh sống.

Tối 28-3, sau khi uống rượu về, Có thấy L. đang ngậm ngón tay nên dùng một thanh gỗ đánh 4 cái vào vùng mông của L. gây thương tích và 1 cái vào vùng thái dương khiến L. gục xuống đất.

Sau đó, Có và N. đưa L. đi tắm và thay đồ rồi đi ngủ. Đến khoảng 20 giờ ngày 29-3, Có đi uống rượu về thấy N. và L. đang ngủ thì dùng 2 tay bế L. tung lên cho rớt xuống nệm mỏng lót trên sàn nhà khiến L bất tỉnh. Sau đó, Có tri hô rồi cùng mọi người đưa L. đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Đảng uỷ, UBND, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung trao tiền hỗ trợ cháu L.

Trước gia cảnh khó khăn của gia đình cháu L. không có tiền để phẫu thuật cho cháu nên Đảng uỷ, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã hỗ trợ cháu 25 triệu đồng.

Liên quan đến một vụ bạo hành khác dẫn đến chết người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo đối với Lê Văn Trường (SN 1991; ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Trường là nghi phạm bạo hành dã man dẫn đến cái chết đau lòng của bé trai 5 tuổi là con riêng của vợ Trường.