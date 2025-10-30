Bác sĩ Trung Quốc khuyên khi ăn làm 1 việc, người Việt đã quen làm từ nhỏ

Thoạt nghe tưởng chuyện nhỏ, nhưng theo các bác sĩ chuyên khoa xương khớp, cách ngồi ăn cơm cũng có thể làm hại cột sống cổ nếu sai tư thế. Nhiều người bị đau mỏi vai gáy, chóng mặt, tê tay… mà không ngờ thủ phạm lại là thói quen “cúi đầu ăn cơm”.

Tờ Life Times (Trung Quốc) dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết: việc cúi đầu quá lâu khi ăn, đặc biệt là cúi gằm, chống tay hoặc vừa ăn vừa nghịch điện thoại, sẽ khiến đốt sống cổ phải chịu áp lực lớn, lâu dần dẫn đến thoái hóa và biến dạng cột sống cổ .

3 tư thế ăn cơm hại đốt sống cổ nhất

- Cúi đầu, chống tay khi ăn: Ông Lâm Định Khôn , Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cho biết việc cúi đầu ăn trong thời gian dài khiến các đốt cổ bị gập về phía trước , đĩa đệm bị nén và khe giữa các đốt sống bị thu hẹp.

Khi chống tay lên bàn, vai bị nhô lên, cơ cổ - vai một bên bị co cứng, trong khi bên kia thả lỏng, lâu ngày sẽ gây lệch cổ, mỏi vai gáy và mất cân bằng cơ .

- Một tay ăn, tay còn lại buông thõng: Tư thế này khiến phần thân người xoay lệch, cột sống bị kéo nghiêng. Lâu ngày, cơ vùng lưng và eo bị ảnh hưởng, có thể gây đau lưng, lệch cột sống , thậm chí trẻ em duy trì tư thế này lâu có thể dẫn đến vẹo cột sống .

- Cúi đầu ăn, vừa xem điện thoại: Đây là thói quen phổ biến và nguy hiểm nhất . Khi cúi đầu, phần dưới cổ bị gập; nhưng khi ngẩng lên nhìn điện thoại dựng trên bàn, phần trên cổ lại bị ưỡn. Tư thế “nửa cúi nửa ngẩng” này khiến cơ cổ bị kéo căng quá mức, dẫn đến mỏi cổ, đau vai, thậm chí biến dạng đường cong sinh lý của đốt sống cổ .

Với người đã có tiền sử thoát vị đĩa đệm, tư thế này càng dễ khiến đĩa đệm bị chèn ép mạnh , gây tê tay, đau đầu, chóng mặt.

Ăn đúng cách: Bưng bát lên, ngồi thẳng lưng

Các chuyên gia khuyến cáo, tư thế đúng khi ăn là ngồi thẳng lưng, bưng bát lên ngang tầm miệng , đưa thức ăn lên miệng thay vì cúi đầu xuống. Cách này giúp giảm áp lực cho cổ, giữ nguyên đường cong tự nhiên của cột sống.

“Ăn cơm không chỉ là chuyện dạ dày, mà còn là vấn đề sức khỏe của cả vùng cổ và lưng”, bác sĩ Lâm nói.

Theo bác sĩ Hoàng Kiều Đông , Trưởng khoa Gây mê - Giảm đau, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Quảng Đông, cúi đầu lâu khiến cơ ức - đòn - chũm (cơ chạy từ tai xuống cổ) bị co rút, dẫn đến chèn ép dây thần kinh và mạch máu vùng cổ .

Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như:

- Đau cổ, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn

- Tê da đầu, hoa mắt, thậm chí có thể ngất thoáng qua nếu mạch máu bị ép quá mức

- Khi sờ dưới tai mà thấy một dải cơ cứng, sưng đau, bên này khác bên kia rất có thể cơ cổ đã bị tổn thương.

Bác sĩ Mã Diễm , Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cho biết khi cúi đầu liên tục, các cơ sau cổ bị kéo giãn, dễ viêm và co thắt, gây dính, chèn ép dây thần kinh chẩm lớn , dây thần kinh cảm giác nằm giữa đốt cổ C1 và C2.

Khi dây thần kinh này bị tổn thương, bệnh nhân thường có cảm giác đau nhói như kim châm ở vùng sau đầu, thái dương, kèm co giật cơ cổ hoặc tê da đầu .

Lâu dần, việc cúi đầu thường xuyên khiến đốt sống cổ bị thoái hóa nhanh , gây đau mỏi dai dẳng, rối loạn giấc ngủ, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng vận động tay chân nếu dây thần kinh bị chèn ép nặng.

4 cách đơn giản để “giải cứu” cổ của bạn

- Điều chỉnh tư thế: Khi làm việc hay dùng điện thoại, hãy giữ màn hình ngang tầm mắt, ngồi thẳng lưng, không cúi đầu quá lâu.

- Thường xuyên vận động cổ: Cứ 30-40 phút làm việc nên xoay cổ nhẹ, giãn cơ vai gáy. Có thể áp dụng bài “đối kháng”: hai tay đan ra sau đầu, đầu đẩy ra sau, tay giữ lại, giúp cơ cổ dẻo dai hơn.

- Chọn gối phù hợp: Gối cao khoảng một nắm tay, đủ nâng phần cổ khi nằm. Người nằm nghiêng nên chọn gối hơi cứng để giữ cổ và cột sống thẳng.

- Tập thể dục thường xuyên: Nên duy trì các bài tập nhẹ như đi bộ, đạp xe, bơi lội… ít nhất 3 lần mỗi tuần, mỗi lần 30 phút trở lên.

