Bác sĩ tìm thấy điều tưởng không còn trong cơ thể người đàn ông vô tinh

7 năm mang kết luận không có tinh trùng do hội chứng Klinefelter, người đàn ông từng nghĩ không thể làm cha đã đón con gái đầu lòng nhờ vi phẫu MicroTESE.

7 năm mong mỏi một tiếng khóc trẻ thơ, 7 năm đi qua những hy vọng rồi thất vọng, vợ chồng anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh (Hưng Yên) từng nghĩ giấc mơ làm cha mẹ sẽ mãi dừng lại ở hai chữ "không thể".

Nhưng nhờ sự kiên trì cùng những tiến bộ của y học hiện đại, điều tưởng như ngoài tầm với đã trở thành hiện thực khi con gái đầu lòng của họ cất tiếng khóc chào đời.

Kết hôn năm 2016, anh Tú và chị Hạnh mang mong ước giản dị như nhiều cặp vợ chồng khác: xây dựng tổ ấm và sớm có con. Thế nhưng năm này qua năm khác, căn nhà nhỏ vẫn thiếu vắng tiếng trẻ thơ.

Hành trình tìm con đưa họ đến nhiều cơ sở y tế từ Nam ra Bắc. Sau hàng loạt xét nghiệm, kết quả cuối cùng khiến cả hai chết lặng: anh Tú vô tinh. " Vợ chồng tôi cầm tờ kết quả ngồi ở hành lang bệnh viện mà không nói với nhau câu nào. Mọi thứ như tối sầm lại ", chị Hạnh nhớ lại.

ThS.BS Đinh Hữu Việt trong một ca phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE.

Các bác sĩ xác định anh Tú mắc hội chứng Klinefelter - rối loạn di truyền khiến nam giới thừa một nhiễm sắc thể X, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sinh tinh. Với những trường hợp vô tinh không do tắc nghẽn như vậy, cơ hội tìm thấy “con giống” thường rất thấp.

Không chỉ đối diện nỗi đau hiếm muộn, vợ chồng anh còn chịu áp lực từ những lời bàn tán xung quanh. " Chỉ một câu nói vô tình như 'sao mãi không đẻ' cũng đủ khiến tôi tủi thân, nhiều đêm khóc một mình ", chị Hạnh kể.

Thương vợ phải chịu đựng quá nhiều, có lúc anh Tú nghĩ đến chuyện buông tay. " Không có con thì sợ làm lỡ duyên của vợ. Tôi từng nghĩ hay là để cô ấy đi tìm một hạnh phúc khác ", anh nói. Nhưng sau tất cả, tình yêu và sự đồng hành đã giữ họ ở lại bên nhau.

Khi gần như không còn hy vọng, vợ chồng anh Tú tìm đến bệnh viện. Tại đây, sau khi thăm khám và đánh giá chuyên sâu, ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội nhận định bệnh nhân vẫn còn cơ hội có con bằng chính tinh trùng của mình.

Anh Tú được chỉ định thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE - phương pháp được xem là cơ hội cuối cùng đối với nhiều nam giới vô tinh, đặc biệt là các trường hợp liên quan bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Klinefelter.

Đúng thời điểm đó, bệnh viện tổ chức chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm. Theo tư vấn của bác sĩ, anh chị nộp hồ sơ xét duyệt hỗ trợ chi phí phẫu thuật và trở thành một trong 12 gia đình được nhận gói hỗ trợ MicroTESE.

" Khi nhận được hỗ trợ, tôi thấy đó không chỉ là món quà về kinh tế mà còn là niềm tin rằng vợ chồng mình sẽ có cơ hội được làm bố mẹ ", chị Hạnh nói.

MicroTESE là kỹ thuật sử dụng kính hiển vi phóng đại để tìm kiếm những ống sinh tinh còn hoạt động trong tinh hoàn. Với bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter, việc tìm thấy “con giống” được ví như "tìm kim đáy bể" bởi phần lớn mô tinh hoàn đã bị thoái hóa.

" Điều chúng tôi lo nhất là các ống sinh tinh đã thoái hóa hoàn toàn. Tuy nhiên qua thăm khám, chúng tôi nhận thấy bệnh nhân vẫn còn cơ hội nên quyết tâm tìm kiếm. Nếu còn tinh trùng, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thấy ", bác sĩ Việt cho biết.

Ngày phẫu thuật diễn ra trong tâm trạng hồi hộp của cả gia đình. Bên ngoài phòng mổ, chị Hạnh thấp thỏm chờ đợi từng phút. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra khi các bác sĩ tìm thấy những tinh trùng đầu tiên. Đó là tia hy vọng mà vợ chồng anh Tú đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Từ những “con giống” được tìm thấy sau ca vi phẫu, hành trình hỗ trợ sinh sản của vợ chồng anh Tú bước sang giai đoạn mới. Quá trình tạo phôi diễn ra thuận lợi, sau đó chị Hạnh mang thai khỏe mạnh. Tháng 4/2024, con gái Diệu An chào đời.

Vợ chồng anh Tú, chị Hạnh bên con yêu Diệu An.

Ngày nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau khổ, áp lực và nước mắt suốt bảy năm dường như tan biến. " Từ khi có em bé, cứ nghe tiếng xe máy của bố mẹ là con đã gọi. Giờ chúng tôi chỉ muốn dành thật nhiều thời gian cho con. Có lúc trước đây, vợ chồng tôi không dám nghĩ sẽ có ngày được sống trong hạnh phúc như thế này ", chị Hạnh xúc động.

Câu chuyện của gia đình anh Tú là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, sự kiên trì và niềm tin vào y học hiện đại. Sau những năm tháng tưởng chừng bế tắc, họ đã chạm tới điều giản dị nhưng thiêng liêng nhất: được gọi hai tiếng bố mẹ.

" Không gì là không thể. Hãy tìm đến những cơ sở chuyên sâu, tin tưởng vào bác sĩ và đừng từ bỏ hy vọng. Hành trình tìm con có thể rất dài, nhưng chỉ cần còn niềm tin, phép màu luôn có cách xuất hiện ", chị Hạnh gửi gắm tới những gia đình đang trên hành trình mong con.