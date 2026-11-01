Bác sĩ tim mạch nói thẳng: Loại củ giá rẻ này đặc biệt tốt cho động mạch, hiệu quả “đáng kinh ngạc”

Một bác sĩ tim mạch chỉ ra loại củ giá rẻ mà ông khuyên mọi người nên ăn để bảo vệ trái tim, bởi nó đặc biệt có lợi cho động mạch.

Một bác sĩ tim mạch đã chỉ ra một loại củ có lợi ích đáng chú ý đối với sức khỏe tim mạch. Có nhiều thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn tốt cho trái tim, chẳng hạn như các loại đậu và cá béo. Khi nói đến rau củ, bác sĩ Francesco Lo Monaco, chuyên gia tim mạch làm việc tại một phòng khám ở London, cho biết củ dền có những lợi ích đặc biệt.

Loại củ này có giá khá rẻ (26.450 đồng cho 500 gram tại Lotte Mart) là thực phẩm có thể "tác động đến hệ tim mạch theo những cách đáng kinh ngạc".

Theo bác sĩ Lo Monaco, củ dền rất giàu nitrat tự nhiên. Khi vào cơ thể, chất này được chuyển hóa thành oxit nitric - một phân tử phát tín hiệu giúp các mạch máu giãn ra. Ông giải thích: "Điều này đồng nghĩa với việc tuần hoàn máu tốt hơn, huyết áp thấp hơn và lớp nội mạc - lớp lót bên trong mạch máu - khỏe mạnh hơn".

"Củ dền giúp động mạch duy trì độ đàn hồi", ông nói thêm. "Đây là điều mà chỉ dùng thuốc đôi khi không thể đạt được".

"Với những tình trạng như tăng huyết áp, tiểu đường, viêm và nồng độ homocysteine cao, củ dền có thể hỗ trợ nhiều cơ chế vốn bị rối loạn ở người mắc các bệnh này".

Chuyên gia cho biết củ dền rất tốt cho sức khoẻ tim mạch.

Trên thực tế, Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết củ dền chứa hàm lượng nitrat cao. Các nghiên cứu cho thấy chất này có thể cải thiện sức khỏe tim mạch theo nhiều cách. Trong khi đó, một số nghiên cứu gần đây gợi ý rằng việc bổ sung nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp và tăng lưu lượng máu.

"Củ dền chủ động hỗ trợ quá trình phục hồi mạch máu, duy trì sự trẻ trung của động mạch và cải thiện hoạt động của tim theo những cách mà phần lớn mọi người chưa từng nghe đến", bác sĩ Lo Monaco nói thêm. "Những thay đổi nhỏ như vậy chính là cách giúp cải thiện khả năng duy trì sức khỏe lâu dài và kéo dài tuổi thọ".

Ông cho biết việc bổ sung củ dền vào chế độ ăn không hề khó, bởi loại rau này vẫn giữ được các dưỡng chất có lợi khi được chế biến dưới nhiều hình thức, bao gồm nước ép hoặc dạng đóng gói hút chân không bán tại siêu thị.

Nghiên cứu nói gì?

Năm 2022, Quỹ Tim mạch Anh tài trợ và công bố một nghiên cứu tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Anh. Kết quả cho thấy uống một cốc nước ép củ dền thường xuyên có thể làm giảm các dấu hiệu viêm trong mạch máu - tình trạng vốn gia tăng ở những người mắc bệnh mạch vành.

"Viêm là phản ứng quan trọng giúp bảo vệ cơ thể trước tổn thương và nhiễm trùng. Tuy nhiên, ở những người mắc bệnh mạch vành, tình trạng viêm kéo dài có thể khiến mảng bám tích tụ trong động mạch nghiêm trọng hơn, làm bệnh tiến triển và tăng nguy cơ đau tim", bác sĩ Asad Shabbir, nghiên cứu viên lâm sàng tại Đại học Queen Mary London, cho biết vào thời điểm đó.

Ông nói thêm: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày có thể là một cách bổ sung nitrat vô cơ vào chế độ ăn, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng viêm có hại".