Bác sĩ tiết lộ: 6 thứ này trên người càng mềm thì tuổi thọ càng cao, có đủ tất cả quả là may mắn!

Nhiều người, nhất là người trẻ tuổi thường lầm tưởng một cơ thể khỏe mạnh, dự báo tuổi thọ cao phải là "mình đồng da sắt", cơ bắp cuồn cuộn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, sự dẻo dai và mềm mại tại một số bộ phận quan trọng mới thực sự là "vũ khí" giúp bạn trẻ lâu và sống thọ.

Các chuyên gia sức khỏe từ tạp chí Life Times đã chỉ ra 6 vị trí trên cơ thể tuyệt đối không nên "cứng". Mong là bạn có đủ cả.

1. Khớp xương

Nhiều bạn trẻ dù còn ít tuổi nhưng đã gặp tình trạng khớp kêu "lạo xạo" mỗi khi vận động. Bác sĩ chỉnh hình Lin Jianhao của Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo rằng việc lười vận động hoặc tập luyện quá sức đều khiến sụn khớp bị bào mòn, dẫn đến cứng khớp. Tình trạng này không chỉ gây đau nhức mà còn tiềm ẩn nguy cơ viêm khớp dạng thấp hay bệnh gút về sau.

Ảnh minh họa

Để giữ cho các khớp luôn mèm và trơn tru, bạn hãy chú ý bổ sung canxi từ những thực phẩm quen thuộc như cải thìa, rau sam hoặc sữa đậu nành. Việc kiểm soát cân nặng để giảm tải áp lực cho khớp gối cũng là yếu tố sống còn để kéo dài tuổi thọ của hệ xương khớp.

2. Vùng vai và cổ

"Cứng cổ vai gáy" dường như là căn bệnh quốc dân của dân văn phòng. Việc duy trì một tư thế cúi đầu xem điện thoại hoặc ngồi máy tính quá lâu sẽ khiến cột sống cổ bị quá tải. Bác sĩ Lin Jianhao cảnh báo rằng khi vùng này bị "đông cứng", các mạch máu lên não sẽ bị cản trở, gây ra đau đầu, mất ngủ và suy giảm trí nhớ trầm trọng.

Thay vì ngồi lì một chỗ, hãy tạo thói quen đứng dậy sau mỗi 30 phút. Chỉ cần vài động tác xoay cổ, giãn vai đơn giản là bạn đã giúp mạch máu được lưu thông tốt hơn.

3. Gan mềm tuổi thọ thường cao

Bác sĩ Jia Jidong, Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ một thông tin thú vị: Một lá gan khỏe mạnh thực tế có độ mềm mại như đôi môi của chúng ta. Khi bạn lạm dụng rượu bia, thức khuya thường xuyên hoặc ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, gan sẽ bị tổn thương và dần hóa cứng (xơ gan).

Để bảo vệ "nhà máy thải độc" này, lời khuyên chân thành là hãy đi ngủ trước 11 giờ đêm. Đồng thời, nên hạn chế tối đa các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để tránh gây áp lực dư thừa cho gan.

Ảnh minh họa

4. Vùng bụng

Vùng bụng không chỉ là nơi chứa mỡ mà còn là "nhà" của hệ tiêu hóa. Theo bác sĩ Fu Xiaohan tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) một chiếc bụng mềm mại, ấm áp chứng tỏ hệ tiêu hóa đang hoạt động cực tốt. Ngược lại, nếu bụng thường xuyên căng cứng, đầy hơi hoặc sờ vào thấy lạnh, đó là dấu hiệu của việc tích tụ độc tố và khí huyết lưu thông kém.

Bạn có thể tự "làm mềm" bụng bằng cách massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ quanh rốn mỗi tối trước khi ngủ. Đừng quên bổ sung thêm các loại quả như chuối, kiwi để hỗ trợ nhu động ruột.

5. Mạch máu

Giáo sư Xu Dingli thuộc Bệnh viện Nanfang (Trung Quốc) nhấn mạnh rằng mạch máu trẻ trung phải có độ đàn hồi cao và thành mạch mềm. Lối sống "nghiện" đồ ngọt và đồ chiên rán hiện nay đang khiến mạch máu của nhiều người trẻ sớm bị xơ cứng và thu hẹp lòng mạch. Đây chính là "sát thủ thầm lặng" dẫn đến các bệnh lý về tim mạch.

Bí kíp để mạch máu luôn trẻ trung chính là quy tắc: ít muối, ít đường và ít chất béo. Hãy dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động như chạy bộ hoặc đi bộ nhanh để mạch máu luôn được làm mới.

Ảnh minh họa

6. Màng bao cơ (mô liên kết) mềm mại.

Sự linh hoạt của cơ thể phụ thuộc rất lớn vào lớp màng bao cơ này. Chuyên gia Su Xiaohui của Đại học Thể thao Bắc Kinh (Trung Quốc) ví lớp màng này như một bộ "áo giáp" sinh học. Nếu nó bị khô cứng, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy đau nhức cơ bắp dù không vận động nặng.

Để cải thiện, Giáo sư Su gợi ý các bài tập có độ nảy như nhảy dây để kích thích sự đàn hồi của mô liên kết. Sau khi tập, hãy dành thời gian massage bằng con lăn để giúp các nhóm cơ được thư giãn và phục hồi nhanh nhất.