Bác sĩ tiết lộ: 3 thực phẩm là "máy gia tốc" tuần hoàn máu, trời càng lạnh càng nên ăn để phòng đột quỵ, bệnh tim mạch

Khi nhiệt độ giảm, nhiều người thường cảm thấy tê tay chân, mệt mỏi hoặc đau đầu. Đây không chỉ là phản ứng do lạnh mà là dấu hiệu cho thấy hệ tuần hoàn đang bị "đình trệ". Để phòng ngừa những biến cố nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim, việc lựa chọn thực phẩm thông minh chính là cách đơn giản nhất để làm ấm và thông suốt dòng máu.

Tại sao tuần hoàn máu lại suy giảm vào mùa lạnh?

Tiến sĩ Hong Huifeng, Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện Sun Kong (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo nhiệt độ thấp là kẻ thù của mạch máu. Khi trời lạnh, máu có xu hướng đặc hơn, các mạch máu co lại khiến lưu thông khó khăn.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ thấp làm tăng tiết các catecholamin trong máu, gây co mạch ngoại biên và đẩy huyết áp tăng cao hơn khoảng 5mmHg so với mùa hè. Tình trạng này khiến tim phải làm việc quá tải để bơm máu giữ ấm, dễ dẫn tới tổn thương mạch máu.

Thêm vào đó, thói quen ít vận động và uống ít nước trong mùa đông càng khiến tuần hoàn máu suy giả. Từ đó gây mệt mỏi và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, bệnh tim mạch, thậm chí là đột tử hay đột quỵ. Nguy hiểm hơn với người có miễn dịch kém, làm việc ngoài trời...

3 thực phẩm là "máy gia tốc" tuần hoàn máu

Để cải thiện lưu thông máu mùa lạnh, bên cạnh việc giữ ấm và vận động, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò như "con dao hai lưỡi" trực tiếp quyết định sức khỏe mạch máu. Dưới đây là 3 thực phẩm được ví như "máy gia tốc" tuần hoàn máu được huyên gia dinh dưỡng Ma Fengyin (Ddài Loan, Trung Quốc) khuyên ăn nhiều hơn khi trời lạnh:

1. Hành tây

Hành tây chứa quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ thành mạch khỏi các hư hại. Đặc biệt, hợp chất diallyl sulfide trong hành tây khi tiếp xúc với không khí sẽ chuyển hóa thành allicin.

Chất này đóng vai trò như một "máy gia tốc", giúp máu lưu thông trơn tru hơn và ức chế quá trình đông máu. Thường xuyên bổ sung hành tây vào thực đơn không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn ngăn ngừa tăng huyết áp và xơ cứng động mạch hiệu quả. Bạn cũng có thể dùng thêm tỏi để nhận được lượng allicin tương tự cho hệ tim mạch.

Ảnh minh họa

2. Quả óc chó

Không chỉ tốt cho trí não, quả óc chó còn là thực phẩm vàng cho tuần hoàn máu. Trong 100g quả óc chó chứa tới 2172 mg arginine. Sau khi arginine vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành oxit nitric, có tác dụng làm giãn cơ trơn mạch máu, từ đó giảm sức cản và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn.

Ngoài ra, quả óc chó còn giàu axit linoleic và axit alpha linolenic giúp phục hồi các tổn thương nội mô. Tuy nhiên, vì loại hạt này khá giàu chất béo, bạn chỉ nên ăn khoảng 6 - 8 quả mỗi ngày để đạt hiệu quả bảo vệ tim mạch tốt nhất mà không gây thừa cân.

3. Cá giàu omega-3

Các loại cá biển, đặc biệt là cá biển sâu như cá thu, cá hồi, cá mòi, là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, bao gồm axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA). Các axit béo không bão hòa này có khả năng chống viêm, làm loãng máu tự nhiên và ức chế sự hình thành huyết khối.

Ảnh minh họa

Nên ăn ít nhất 2 bữa cá mỗi tuần giúp tim bơm máu thuận lợi hơn, giảm áp lực lên hệ tuần hoàn trong những ngày đại hàn. Việc bổ sung omega-3 cũng giúp bảo vệ tế bào nội mô, giúp mạch máu giữ được độ đàn hồi cần thiết trước những thay đổi đột ngột của thời tiết.

Ngoài ra, nên uống đủ nước rải rác cả ngày và hạn chế đồ ngọt, món chiên rán nhiều dầu mỡ, kiểm soát muối cũng như thực phẩm chế biến sẵn để bảo vệ mạch máu trong mùa lạnh.