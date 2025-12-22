Bác sĩ Thái Lan cảnh báo 5 món ngon "nghe đến là thèm" NHƯNG làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết

Ăn ngon là một niềm vui, nhưng nếu ăn uống thiếu kiểm soát, niềm vui ấy có thể âm thầm chuyển thành nguy cơ bệnh tật, trong đó có ung thư đại trực tràng. Theo Tiến sĩ Jittapat Thanomtheeranant, chuyên khoa về bệnh gan và đường tiêu hóa, Bệnh viện Samitivej Sriracha (Thái Lan), có 5 nhóm thực phẩm được các chuyên gia cảnh báo cần đặc biệt thận trọng.

1. Các loại thịt đỏ nướng nhiều mỡ

Chẳng hạn như bò nướng, thịt heo nướng. Những món “càng béo càng ngon” này hấp dẫn nhờ hàm lượng mỡ cao, nhưng cũng chính vì vậy mà trở thành yếu tố nguy cơ của ung thư đại trực tràng.

Thịt bò và thịt heo thuộc nhóm thịt đỏ, chứa hợp chất heme, một dạng sắt gắn với hemoglobin. Khi tiêu thụ quá nhiều, heme có thể kích thích sự phát triển của tế bào ung thư trong đường ruột.

Bên cạnh đó, phương pháp nướng khiến mỡ nhỏ xuống than hồng tạo khói, sinh ra các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), vốn đã được chứng minh là chất gây ung thư. Nếu ăn thường xuyên, các chất này có thể tích tụ trong cơ thể, gây viêm mạn tính và lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Trong trường hợp khó tránh, cần loại bỏ phần cháy xém trước khi ăn và tuyệt đối không nên ăn với tần suất cao.

2. Các món gỏi mắm sống

Chẳng hạn như gỏi đu đủ mắm cua mắm cá, kích thích vị giác. Tuy nhiên, nhiều thành phần trong món này lại tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Ớt khô, tỏi dễ mốc, cua muối và mắm cá nếu không được chế biến chín có thể chứa ký sinh trùng hoặc trứng ký sinh trùng có khả năng tồn tại trong cơ thể người, làm tăng nguy cơ ung thư gan. Đáng lo ngại hơn, một số loại mắm cá có thể được bảo quản bằng diêm tiêu, trong đó hình thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh. Việc ăn mắm cá sống hoặc chưa nấu chín kỹ sẽ làm tăng khả năng phơi nhiễm những chất độc hại này.

3. Hải sản sống ăn kèm nước chấm hải sản cay nồng

Hải sản tươi sống đôi khi bị nhiễm formalin trong quá trình bảo quản. Khi formalin tích tụ trong cơ thể, nó gây tổn hại cho gan, thận và tim. Ngoài ra, việc ăn hải sản sống còn làm tăng nguy cơ nhiễm kim loại nặng, yếu tố có liên quan đến ung thư. Kim loại nặng thường gặp nhiều ở cá ngừ, cá thu.

Nếu lựa chọn hải sản, nên ưu tiên các loại tích lũy kim loại nặng thấp hơn như cá hồi hoặc tôm, đồng thời chế biến bằng cách luộc hoặc hấp. Cần tránh nướng cháy xém, bởi dù ăn sống hay ăn chín, hải sản đều có khả năng làm gia tăng lượng kim loại nặng trong cơ thể nếu sử dụng không hợp lý.

4. Các món trộn cay

Chẳng hạn như nem chua trộn, xúc xích trộn, mì gói trộn. Đây là những món ăn khoái khẩu, thường được xem là “ăn vặt ít béo”, thậm chí được nhiều người lựa chọn khi muốn giảm cân.

Tuy nhiên, khi thành phần chính là thực phẩm chế biến sẵn, nguy cơ ung thư lại tăng lên. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận thịt chế biến, thịt hun khói, thực phẩm lên men và các phương pháp bảo quản khác có liên quan rõ rệt đến ung thư đại trực tràng.

Các thực phẩm này chứa nhiều chất bảo quản, hương liệu, phẩm màu, đặc biệt là natri nitrat và natri nitrit, những yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận. Nếu muốn ăn các món trộn, nên chuyển sang các loại trộn từ trái cây ít mặn, hạn chế gia vị nặng, dù kém “đậm đà” nhưng sẽ an toàn hơn cho sức khỏe lâu dài.

5. Các món chiên rán

Chẳng hạn như chuối chiên, quẩy, gà rán. Đồ chiên giòn, béo ngậy dễ khiến nhiều người khó cưỡng, thường được dùng như món ăn vặt khi làm việc.

Tuy nhiên, dầu chiên ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, đặc biệt khi bị sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, sẽ tạo ra các hợp chất PAH gây ung thư. Khi ăn thường xuyên, những chất này tích tụ trong cơ thể, vừa làm tăng nguy cơ béo phì, vừa liên quan đến sự hình thành tế bào ung thư. Nếu không thể từ bỏ hoàn toàn, cần ăn với lượng rất hạn chế và chọn những nơi thay dầu chiên mới mỗi ngày.





Nguồn và ảnh: samitivejsriracha.com