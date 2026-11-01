Bác sĩ nói thẳng: Đây là thứ “độc hại nhất” trong nhà, nếu có nên vứt đi

Bác sĩ thậm chí khuyên mọi người nên vứt bỏ món đồ bị cho là “độc hại” này vì nó có thể góp phần gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và hen suyễn.

Bạn đã bao giờ nghĩ đến vật dụng nào trong nhà có thể gây hại và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe nhất chưa? Một bác sĩ y học tự nhiên cho rằng đó thực ra là thứ mà bạn “không thể ngờ tới”.

Bác sĩ Pedi Mirdamadi, tại Mỹ, đã chia sẻ trên TikTok rằng vật dụng này có thể liên quan đến các vấn đề như dị ứng, ngứa mắt, nhiễm trùng đường hô hấp trên và hen suyễn. Đó chính là những chiếc máy làm thơm phòng cắm điện.

“Rất nhiều sản phẩm trong số này chứa các hóa chất độc hại như formaldehyde, cùng với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Những chất này xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường hô hấp”, ông khẳng định. “Không khí chúng ta hít thở là con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất để đưa các chất độc vào cơ thể”.

Cuối video, ông đưa ra lời khuyên: “Nếu trong nhà hoặc ô tô có những máy làm thơm phòng cắm điện này, hãy tắt chúng và vứt bỏ, đặc biệt nếu bạn đang gặp bất kỳ dấu hiệu dị ứng hoặc hen suyễn nào”.

Bác sĩ Mirdamadi khuyến cáo không nên dùng máy làm thơm phòng cắm điện. (Ảnh minh hoạ)

Trong phần chú thích video, vị bác sĩ còn đưa ra một gợi ý khác: “Thay vào đó, hãy sử dụng thiết bị khuếch tán tinh dầu để làm thơm không gian sống. Tuy nhiên, nếu nuôi chó, bạn nên tránh cách này! Ngay cả khi đi Uber và thấy trên xe có máy làm thơm cắm điện, tôi cũng rút phích cắm và lịch sự nói với tài xế rằng mình bị dị ứng”.

Những người theo dõi bác sĩ Mirdamadi cũng nhanh chóng chia sẻ các mẹo từng áp dụng và thấy hiệu quả. Một người viết: “Tôi đun vỏ cam, đinh hương, thanh quế và quả nam việt quất. Đây là một lựa chọn thay thế lành mạnh hơn nhiều”.

Tương tự, một người khác chia sẻ: “Tôi đun những lát chanh tươi, lá húng tây và nước trong một chiếc nồi dung tích khoảng 1,9 lít, để lửa nhỏ. Cách này giúp làm sạch không khí và tạo mùi hương rất tươi mát, dễ chịu”.

Người thứ ba cho biết: “Tôi đun lá hương thảo tươi hái từ vườn rồi dùng phần nước sau khi để nguội như một loại nước dưỡng da hoặc dưỡng tóc”.

Máy làm thơm phòng cắm điện có nguy hiểm không?

Các máy làm thơm phòng cắm điện thường không được xem là nguy hiểm nếu được sử dụng đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, vẫn có một số điều người dùng cần lưu ý.

Ngay cả khi tinh dầu dạng lỏng không chứa formaldehyde trong thành phần, một số máy làm thơm cắm điện vẫn có thể giải phóng chất này vào không khí.

Formaldehyde là chất gây kích ứng và độc hại. Khi tiếp xúc ở mức đủ cao, chất này được xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người đã được xác định. Vì vậy, tốt nhất nên tránh sử dụng các thiết bị trên trong thời gian dài ở những căn phòng nhỏ hoặc thông gió kém, nơi hóa chất trong không khí có thể tích tụ.

Theo cơ quan chính phủ Anh: “Formaldehyde đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm hóa chất gây ung thư ở người”.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn sẽ mắc bệnh khi sử dụng máy làm thơm phòng cắm điện. Hướng dẫn này cũng nêu rõ: “Việc tiếp xúc với formaldehyde ở mức thấp do sử dụng các sản phẩm này đúng cách được cho là không gây ra những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe”.

Nếu lo ngại về các triệu chứng đang gặp phải hoặc tác động của những sản phẩm này đến sức khỏe, bạn nên trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn.