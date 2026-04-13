Bác sĩ Nhật cảnh báo đặc biệt cho bất kỳ ai để bàn chải theo chiều thẳng đứng

Nhiều người có thói quen để bàn chải đánh răng thẳng đứng trong cốc hoặc giá đỡ sau khi đánh răng. Nhưng theo trang Mirrormedia, Tiến sĩ Hide Miyamoto, Giám đốc một phòng khám nha khoa ở Nhật Bản, cảnh báo rằng thói quen này có thể biến bàn chải đánh răng của bạn thành "thiên đường xa xỉ cho vi khuẩn", bẩn không kém gì bàn chải cọ toilet!

Tại sao tư thế "thẳng đứng" lại nguy hiểm?

Theo một báo cáo từ đài truyền hình CBC của Nhật Bản, việc đặt bàn chải đánh răng thẳng đứng khiến các giọt nước đọng lại ở gốc lông bàn chải. Độ ẩm tích tụ này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng của vi sinh vật và vi khuẩn, vô tình biến bàn chải đánh răng mà chúng ta dùng để làm sạch miệng thành nơi sinh sản của vi trùng.

Miệng: Một nơi sinh sôi bất ngờ của vi trùng

Bạn có biết rằng miệng của chúng ta có nồng độ vi khuẩn cao đến mức đáng ngạc nhiên không?

- Chỉ một gam mảng bám có thể chứa tới 100 tỷ vi khuẩn , mật độ tương tự như trong phân.

- Khi đánh răng, nhiều loại vi trùng, bao gồm cả vi trùng gây bệnh nướu răng và thậm chí cả vi khuẩn E. coli, sẽ truyền từ miệng sang bàn chải đánh răng.

- Nếu bạn bị cảm lạnh, các loại virus bám trên lông bàn chải đánh răng ẩm ướt có thể gây tái nhiễm.

Cách bảo quản bàn chải đánh răng "đúng" theo khuyến cáo của bác sĩ

Chìa khóa để giữ gìn sự sạch sẽ chính là "khô ráo". Tiến sĩ Miyamoto đề xuất các bước đơn giản sau:

- Lắc cho khô: Sau khi sử dụng, hãy lắc mạnh bàn chải để loại bỏ càng nhiều hơi ẩm càng tốt khỏi lông bàn chải.

- Đặt nằm ngang: Thay vì đặt thẳng đứng, hãy đặt nằm ngang với phần lông bàn chải hướng xuống dưới để tránh nước đọng lại ở gốc lông bàn chải.

- Kiểm tra môi trường: Nếu có hơi nước ngưng tụ trên gương phòng tắm, điều đó có nghĩa là độ ẩm quá cao, đây là môi trường thuận lợi nhất cho vi khuẩn phát triển.

Hãy giữ cho phòng tắm luôn khô ráo... để có sức khỏe răng miệng tốt hơn.

Bên cạnh cách bạn cất giữ bàn chải, môi trường xung quanh cũng quan trọng không kém:

- Thông gió: Sau khi tắm, hãy bật quạt thông gió trong 2-4 giờ hoặc mở cửa sổ trong 2-3 giờ để thông gió cho khu vực.

- Hãy thay bàn chải đánh răng thường xuyên: Đừng đợi đến khi lông bàn chải bị xơ xác. Hãy thay bàn chải theo đúng lịch trình để đảm bảo vệ sinh tốt.