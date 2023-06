Bác sĩ Nguyễn Văn Vinh: Vi khuẩn là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh truyền nhiễm ở trẻ

Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ở trẻ



Nước ta đang trong giai đoạn giữa mùa hè. Hầu hết các tỉnh thành đều có nền nhiệt tăng cao kèm theo ánh nắng chói chang kéo dài. Điều đáng lo ngại là nhiều nghiên cứu cho thấy hầu hết các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ đều xảy ra nhiều vào mùa hè, theo Bác sĩ Nguyễn Văn Vinh, từng làm việc tại Khoa Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Bệnh truyền nhiễm là một trong những nhóm bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ. Theo thống kê từ Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ, trong số 10 triệu ca tử vong hàng năm ở trẻ em dưới 5 tuổi, một tỷ lệ lớn có liên quan đến các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, trong số 4 triệu trẻ sơ sinh tử vong, 36% là do do nhiễm trùng huyết, viêm phổi, tiêu chảy và uốn ván. Trong số các trường hợp tử vong sau sinh do bệnh truyền nhiễm, ước tính có khoảng 22% số ca tử vong do tiêu chảy, 21% do viêm phổi, 9% do sốt rét và 1% do bệnh sởi.

Theo BS Vinh, nguyên nhân chính gây bệnh truyền nhiễm ở trẻ là virus, vi khuẩn và ký sinh trùng.

Vào mùa hè, các tác nhân gây bệnh này càng có điều kiện thuận lợi để gây bệnh. BS Vinh cho biết: "Vào mùa hè, trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời nắng nhưng sau đó lại không được vệ sinh cơ thể cẩn thận nên dễ mắc bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, trẻ cũng có nguy cơ cao mắc bệnh khi tiếp xúc với các chất thải, chất nhờn, dịch tiết hoặc qua đường thở, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh".

Cũng theo BS Vinh, một yếu tố khác khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm là do môi trường sống chưa đảm bảo vệ sinh, nhiều rác thải lâu ngày chưa được xử lý hoặc do trẻ tiếp xúc với nước và không khí bị nhiễm vi khuẩn hoặc chất ô nhiễm khác.

Chia sẻ thêm về các ca bệnh truyền nhiễm ở trẻ trong thời gian gần đây, BS Vinh cho hay: "Gần đây, các ca bệnh ở trẻ có liên quan đến các biến thể mới của virus hoặc vi khuẩn, kèm theo đó là sự lây lan nhanh chóng qua các mạng lưới xã hội cùng với sự thay đổi trong môi trường và lối sống".

Nếu cha mẹ không nắm rõ cách phòng chống bệnh, trẻ sẽ có nguy cơ ốm vặt, ốm kéo dài, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng, vi khuẩn dễ sinh sôi, BS Vinh cảnh báo.



Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho trẻ trong mùa hè

Để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ở trẻ trong mùa hè, BS Vinh đưa ra 6 lưu ý dành cho các bậc phụ huynh, cụ thể:

- Dạy cho trẻ rửa tay thường xuyên và đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong ít nhất 30 giây bằng nước rửa tay hoặc xà phòng, nhất là trước khi ăn, sau khi ho, hắt hơi, và sau khi đi vệ sinh.

Cha mẹ cần tạo thói quen rửa tay bằng nước rửa tay hoặc xà phòng cho trẻ để đảm bảo vệ sinh.

- Hướng dẫn trẻ cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân bằng cách: Che miệng khi ho, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, không ngậm mút tay, đồ chơi và dùng chung đồ dùng cá nhân.



- Cha mẹ nên giữ gìn vệ sinh cơ thể trẻ sạch sẽ bằng cách tắm cho trẻ 2 lần 1 ngày bằng các loại sữa tắm sạch khuẩn: Nên tắm vào buổi sáng sau khi thức dậy để làm sạch vi khuẩn và mồ hôi sau một đêm dài; tắm buổi chiều sau khi học tập và vui chơi trở về nhà để làm sạch tác nhân gây bệnh bên ngoài môi trường.

- Tránh để trẻ tiếp xúc với những người đang mắc bệnh truyền nhiễm để giảm nguy cơ lây nhiễm.

- Tiêm chủng cho trẻ và đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo lịch.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường sống của trẻ.