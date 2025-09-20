Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải: Hơn 15 năm đồng hành cùng điều trị da liễu chuẩn y khoa

Tại phòng khám Chuyên khoa Da liễu HKmedi, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - với hơn 15 năm kinh nghiệm - đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu, giúp nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe làn da và lấy lại sự tự tin.

Hành trình bền bỉ xây dựng chuyên môn vững chắc

Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội - một trong những cơ sở đào tạo y khoa uy tín nhất Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải sớm định hướng theo đuổi lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ. Bác sĩ Hải hoàn thành các khóa đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, nơi ông tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến và nghiên cứu lâm sàng. Không dừng lại, bác sĩ Hải còn tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu tại Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập trung vào các giải pháp thẩm mỹ nội khoa.

Để cập nhật xu hướng toàn cầu, bác sĩ Hải thường xuyên tham dự các hội thảo quốc tế, như Hội nghị Da liễu Châu Á - Thái Bình Dương (APDC) hay các khóa học của Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD). Những cơ hội này giúp bác sĩ nắm bắt các công nghệ mới nhất, từ liệu pháp laser fractional, huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), đến các phương pháp sinh học phân tử trong tái tạo da

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - điểm tựa chuyên môn tại HKmedi

Với hơn 15 năm kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ Hải từng công tác tại nhiều bệnh viện và phòng khám lớn trước khi gia nhập HKmedi. Hiện tại, ông đang đảm nhận vai trò bác sĩ chuyên khoa Da liễu tại HKmedi, trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân với các vấn đề phổ biến như rụng tóc, sẹo rỗ, mụn trứng cá, viêm da cơ địa, nám da và lão hóa.

Triết lý điều trị: Chuẩn y khoa, cá nhân hoá và bền vững

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải luôn kiên định với nguyên tắc "chuẩn y khoa": chỉ áp dụng các kỹ thuật đã được kiểm chứng qua nghiên cứu lâm sàng và được cơ quan y tế có thẩm quyền phê duyệt. Theo bác sĩ Hải, "mỗi bệnh nhân có cơ địa và mục tiêu khác nhau, vì vậy phác đồ cần được cá nhân hoá dựa trên sức khỏe, thói quen sinh hoạt và môi trường sống".

Bác sĩ Hải đang thực hiện điều trị sẹo rỗ buổi đầu tiên cho khách hàng

Bên cạnh đó, bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sau điều trị: "Kết quả chỉ bền vững khi bệnh nhân được hướng dẫn duy trì tại nhà và tái khám định kỳ. Chúng tôi không chỉ điều trị mà còn đồng hành lâu dài cùng bệnh nhân."

Không chỉ điều trị, mà còn song hành cùng khách hàng lâu dài

Anh T.V.H, khách hàng bị mắc sẹo rỗ lâu năm do mụn. Trước đó, anh đã thử nhiều phương pháp tại các spa và phòng khám nhỏ nhưng không hiệu quả, thậm chí gặp nhiều biến chứng như kích ứng da. Tại HKmedi, dưới sự thăm khám và điều trị trực tiếp từ bác sĩ Hải, anh đã được xây dựng phác đồ cá nhân hoá: kết hợp đa công nghệ để điều trị và tái tạo làn da.

Sau 5 buổi điều trị, tình trạng sẹo rỗ giảm rõ rệt, bề mặt da trở nên láng mịn và đều màu. Đây là minh chứng cho giá trị của việc điều trị bài bản với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa, thay vì chạy theo các phương pháp thiếu kiểm chứng.

Người đồng hành cùng sứ mệnh "chuẩn y khoa"

Bên cạnh công tác chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải còn tham gia xây dựng quy trình điều trị đạt chuẩn y khoa và tiên phong trong việc tiếp nhận các công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại HKmedi.

Trong bối cảnh thị trường thẩm mỹ ngày nay, sự hiện diện của những bác sĩ giàu kinh nghiệm như bác sĩ Hải được coi là điểm tựa đáng tin cậy cho người bệnh. Với triết lý điều trị chuẩn y khoa, cá nhân hoá và bền vững, bác sĩ cùng Phòng khám Chuyên khoa Da liễu HKmedi hướng tới xây dựng cộng đồng chăm sóc da an toàn và khoa học.

Bác sĩ Hải - người đồng hành cùng sứ mệnh chuẩn y khoa của HKmedi

Hơn 15 năm đồng hành cùng người bệnh, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị da liễu - thẩm mỹ tại Việt Nam. Với triết lý chuẩn y khoa, điều trị cá nhân hoá và cam kết đồng hành lâu dài, bác sĩ cùng đội ngũ HKmedi đang góp phần xây dựng một cộng đồng điều trị và chăm sóc da an toàn, khoa học và bền vững. Để tìm hiểu thêm hoặc nhận tư vấn, độc giả có thể liên hệ HKmedi qua:

