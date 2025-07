Bác sĩ Nguyễn Kim Thu, phu nhân nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, từ trần

Theo thông tin từ Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP HCM; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và gia đình, Thầy thuốc ưu tú - bác sĩ Nguyễn Kim Thu (sinh năm 1953, nguyên Trưởng Khoa Sản - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang cũ), là phu nhân của Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư - đã từ trần lúc 16 giờ 16 phút ngày 20-7- 2025 (nhằm ngày 26 tháng 6 năm Ất Tỵ). Hưởng thọ 73 tuổi. Linh cữu của bà được quàn tại nhà riêng ở số 525A đường Đoàn Hữu Trưng, phường An Khánh, TP HCM (trước đây là phường An Phú, TP Thủ Đức).

Lễ nhập quan vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 21-7-2025 (nhằm ngày 27 tháng 6 năm Ất Tỵ).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 12 giờ ngày 21-7-2025 (nhằm ngày 27 tháng 6 năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu lúc 8 giờ ngày 24-7-2025 (nhằm ngày 30 tháng 6 năm Ất Tỵ).

Lễ động quan lúc 9 giờ cùng ngày.

Sau đó linh cữu được an táng tại Nghĩa trang TP HCM (phường Linh Xuân).

Tóm tắt tiểu sử Thầy thuốc ưu tú - bác sĩ Nguyễn Kim Thu

Sinh ngày 23-9-1953; quê quán: Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). Thường trú tại: số 525A Đoàn Hữu Trưng, phường An Khánh, TP HCM.

Từ tháng 5-1968 đến tháng 7-1969: Tham gia cách mạng tại cơ quan BCH Nông hội tỉnh Rạch Giá. Sau đó học lớp y tá tại Ban Dân Y Gò Quao 1 tháng và học tiếp 3 tháng tại Ban Dân Y tỉnh Rạch Giá.

Từ tháng 8-1969 đến tháng 2-1970: Ủy viên BCH Chi đoàn Nông Hội tỉnh Kiên Giang (cũ).

Từ tháng 3-1970 đến tháng 12-1970: Học các lớp thanh vận, đánh máy. Sau đó về làm thư ký đánh máy và y tá cho cơ quan BCH Nông hội tỉnh Rạch Giá.

Từ tháng 1-1971 đến tháng 12-1971: Thư ký đánh máy cho 3 giới vận (Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ)

Từ tháng 12-1971 đến tháng 1-1973: học lớp y sĩ; sau đó về công tác tại cơ quan BCH Nông hội tỉnh Rạch Giá.

Từ tháng 3-1973 đến tháng 5-1974: Bí thư Chi đoàn cơ quan Nông hội, Chi ủy viên chi bộ cơ quan Nông dân tỉnh.

Từ tháng 6-1974 đến tháng 3-1975: công tác tại Ban Dân Y Rạch Giá; Phó Bí thư Đoàn ủy Dân Y Rạch Giá.

Từ tháng 4-1975 đến tháng 7-1975: Giảng dạy tại Trường Y tế Kiên Giang (cũ).

Từ tháng 8-1975 đến tháng 12-1975: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ).

Từ tháng 1-1976 đến tháng 9-1976: Công tác tại Trạm Sanh đẻ kế hoạch tỉnh Kiên Giang (cũ).

Từ tháng 10-1976 đến tháng 5-1977: Học lớp Sanh đẻ kế hoạch tại Viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh Hà Nội và sau đó về công tác tại Trạm Sanh đẻ kế hoạch tỉnh Kiên Giang (cũ).

Từ tháng 6-1977 đến tháng 12-1982: Công tác tại Phòng khám Sản trực thuộc Khu khám đa khoa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ).

Từ tháng 1-1983 đến tháng 6-1984: Học bổ túc văn hóa tại Trường Trung học Y tế Kiên Giang (cũ).

Từ tháng 7-1984 đến tháng 9-1987: Học tại Trường Đại học Y Dược TP HCM, tốt nghiệp bác sĩ y khoa (hệ ngoại).

Tháng 9-1991: Bác sĩ điều trị tại Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ).

Từ 25-9-1991 đến 14-6-1993: Phó Chủ nhiệm Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ).

Ngày 15-6-1993: Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ).

Từ 14-11-1994 đến 5-3-1996: Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ), Bí thư Chi bộ Khoa Sản.

Từ 6-3-1996 đến 30-9-1997: Đảng ủy viên Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ), Bí thư Chi bộ Khoa Sản.

Năm 2007, nghỉ hưu theo chế độ.