Bác sĩ Mỹ cảnh báo khẩn những người đang dùng bông tắm xơ mướp

Sự thật này đang khiến nhiều người kinh hãi.

Mướp không chỉ là món ăn ngon mùa hè mà còn có nhiều công dụng khác với người Việt. Riêng phần xơ của quả mướp già, người Việt không chỉ dùng để rửa bát mà còn là một loại bông tắm tự nhiên, dùng đúng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da.

Với cấu trúc dạng lưới gồm các sợi xơ mềm nhưng đủ độ ma sát, xơ mướp giúp loại bỏ lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da, từ đó giúp da sạch hơn, mềm mại và sáng mịn hơn. Khi được sử dụng kết hợp với các động tác massage nhẹ nhàng trong lúc tắm, xơ mướp còn góp phần kích thích tuần hoàn máu dưới da, giúp cơ thể thư giãn và mang lại cảm giác dễ chịu sau một ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, xơ mướp hỗ trợ làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và mồ hôi bám trên da hiệu quả hơn so với việc chỉ dùng tay. Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp trong mùa hè khi cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Một ưu điểm khác của xơ mướp là có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật, có khả năng phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường hơn so với các loại bông tắm tổng hợp làm từ nhựa.

Vậy nhưng, vật dụng thông thường trong phòng tắm này hóa ra lại là nơi sinh sôi của vi khuẩn! Một bác sĩ người Mỹ kiêm người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã đăng tải một video trực tuyến tiết lộ, cô ấy hoàn toàn tránh sử dụng một phụ kiện tắm phổ biến: Bông tắm xơ mướp. Cô giải thích rằng, nó có thể chứa vi khuẩn và nấm gây nhiễm trùng da.

Vị bác sĩ này cũng khuyên nên tránh sử dụng bông tắm xơ mướp, vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng có thể là nơi sinh sôi của các loại vi khuẩn nguy hiểm, bao gồm E. coli, liên cầu khuẩn và tụ cầu khuẩn, với các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng.

Cụ thể, Sasha Haddad, một bác sĩ gia đình người Mỹ với 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok, đã chia sẻ lời khuyên cá nhân của mình trong một video thu hút hơn 117.000 lượt xem. Cô ấy đã nêu ra 3 thói quen hàng ngày cần tránh: không cho phép người khác vặn cổ bạn khi mát xa, không sử dụng bông tắm xơ mướp khi tắm và không dùng chung mỹ phẩm và mascara. Việc tránh sử dụng bông tắm xơ mướp đã gây ra tranh cãi trên mạng.

Bông tắm xơ mướp dễ dàng chứa vi khuẩn và nấm. Mặc dù bông tắm xơ mướp được làm từ quả mướp khô, nhưng các phiên bản lưới tổng hợp hiện nay được sử dụng phổ biến hơn và là vật dụng thiết yếu trong nhiều phòng tắm. Sasha giải thích, "Bông tắm xơ mướp khi ẩm ướt có nguy cơ đầy vi khuẩn và nấm mốc. Chắc chắn, bạn không nên chà xát nó lên da".

Nhiều cư dân mạng hỏi cô ấy nên dùng gì thay thế bông tắm, vì không có bông tắm khiến họ cảm thấy "không sạch sẽ". BS Sasha khuyên nên thay khăn tắm thường xuyên hoặc sử dụng bông tắm bằng silicon. Một số người cũng hỏi, "Tại sao không nên rửa sạch bông tắm xơ mướp và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời? Còn đương nhiên, nếu bạn để thứ gì đó ẩm ướt trong không gian kín, chắc chắn nó sẽ đầy rẫy các loại vi khuẩn". BS Sasha giải thích, việc làm sạch bằng chất khử trùng và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời có tác dụng khử trùng nhẹ, "nhưng tôi không nghĩ mọi người đều đảm bảo làm điều này sau mỗi lần tắm".

Bác sĩ da liễu J. Matthew Knight (làm việc tại Mỹ) cũng khuyên không nên sử dụng bông tắm dạng lưới. Ông chỉ ra rằng bông tắm dạng lưới hấp thụ các tế bào da chết được giải phóng trong quá trình chà xát, tạo ra môi trường ấm áp, ẩm ướt, là nơi sinh sản hoàn hảo cho vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bông tắm xơ mướp có thể chứa các vi khuẩn nguy hiểm, bao gồm Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus và Pseudomonas, có thể gây nhiễm trùng và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng.

(Ảnh minh họa: Internet)