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Bác sĩ kể cuộc phẫu thuật 6 giờ giành lại sự sống cho nạn nhân vụ thảm sát Đồng Nai

Văn Quân - Nguyễn Dũng
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Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu nặng và huyết áp gần như không đo được, anh Q., nạn nhân trong vụ thảm sát được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai kích hoạt báo động đỏ, huy động bốn ê-kíp phẫu thuật liên tục khoảng 6 giờ.

Ngày 4/9, Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Lợi - quản lý, điều hành Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai, thông tin về tình trạng sức khỏe của anh Nguyễn Viết Q. – người bị thương nặng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Bình Minh.

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Bác sĩ Nguyễn Đình Lợi kể lại cuộc phẫu thuật.

Theo bác sĩ Lợi, rạng sáng 3/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam khoảng 40 tuổi với nhiều tổn thương, mất máu nghiêm trọng, rơi vào tình trạng sốc nặng. Thời điểm nhập viện, huyết áp của bệnh nhân gần như không đo được.

Sau khi sơ cứu tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển ngay lên phòng mổ. Bệnh viện đồng thời kích hoạt quy trình báo động đỏ, truyền máu khẩn cấp, sử dụng thuốc vận mạch và huy động bốn ê-kíp chuyên khoa phối hợp cứu chữa.

Các ê-kíp gồm phẫu thuật mạch máu, phẫu thuật chi, phẫu thuật đầu – răng hàm mặt và phẫu thuật bụng. Cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc khoảng 4 giờ 10 phút và kéo dài gần 6 giờ.

“Tất cả bác sĩ, nhân viên hồi sức cấp cứu và các ê-kíp phẫu thuật đã phối hợp làm việc liên tục trong khoảng 6 giờ”, bác sĩ Lợi cho biết.

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Anh Q. tại khoa cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai trưa 4/9.

Một trong những tổn thương nguy hiểm nhất là tổn thương động mạch và dây thần kinh ở cánh tay, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động. Các bác sĩ đã tiến hành khâu nối, xử lý những tổn thương này và nhiều vị trí khác trên cơ thể bệnh nhân.

Trong suốt quá trình cấp cứu và phẫu thuật, anh Q. được truyền gần 20 đơn vị máu.

Đến chiều tối cùng ngày, bệnh nhân tỉnh lại, hô hấp tốt và được bác sĩ cho cai máy thở. Hiện anh Q. tỉnh táo, giao tiếp được, nhận biết sự việc xung quanh. Tình trạng các vết thương tiến triển tương đối thuận lợi.

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Cảnh đám tang tại gia đình anh Q.

“Nếu sức khỏe tiếp tục ổn định, khoảng một đến hai ngày tới, bệnh nhân có thể được chuyển khỏi khu hồi sức để tiếp tục điều trị tại khoa”, bác sĩ Lợi thông tin.

Anh Q. là người bị thương nặng trong vụ án xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Vụ việc khiến vợ và hai con của anh tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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bệnh viện Thống Nhất

Đồng Nai

Nguyễn Đình Lợi

phẫu thuật

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