Bác sĩ, dược sĩ xếp lương bậc 2 ngay khi tuyển dụng

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ y tế là trung tâm của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Họ là những người tận tâm, giỏi nghề, giàu y đức và xứng đáng được đãi ngộ tương xứng.

Một trong những thay đổi đột phá được nêu rõ trong Nghị quyết 72-NQ/TW là chính sách tiền lương mới dành cho bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ. Theo đó, các nhóm này sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp ngay khi tuyển dụng, thay vì bậc 1 như trước.

Cùng với cải cách về lương, nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi tối thiểu 70%, đặc biệt có thể lên tới 100% nếu làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo hay các lĩnh vực đặc thù như pháp y, tâm thần, hồi sức cấp cứu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định: “Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển”, và những chính sách đãi ngộ mới không chỉ mang tính hỗ trợ, mà còn là cú hích để giữ chân và thu hút nhân lực y tế chất lượng cao, đặc biệt tại tuyến cơ sở vốn đang thiếu hụt trầm trọng.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, phát triển nhân lực thông qua nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng chính sách học bổng và hỗ trợ học phí, đặc biệt với sinh viên cam kết công tác tại vùng khó khăn.

Thứ hai, cải thiện chính sách đãi ngộ, đảm bảo đội ngũ y tế yên tâm công tác lâu dài.

Thứ ba, hoàn thiện môi trường hành nghề: nâng cao y đức, cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống bạo hành y tế và xây dựng văn hóa tôn trọng cán bộ y tế.

Bộ Y tế cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để nhanh chóng thể chế hóa các chính sách này. Mục tiêu là tạo dựng lực lượng y tế vững mạnh, tận tâm và được xã hội tin tưởng.

Nhân viên y tế chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhi tại bệnh viện tuyến trung ương. (Ảnh: Như Loan)

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là động lực phát triển bền vững, cần được ưu tiên trong mọi chiến lược kinh tế - xã hội. Theo đó, Nghị quyết đưa ra loạt giải pháp tổng thể, từ y tế dự phòng , y tế cơ sở, phát triển nhân lực, chuyển đổi số đến cải cách tài chính và thúc đẩy y tế tư nhân.

Nghị quyết nêu rõ, thay vì tập trung chữa bệnh, cần chuyển mạnh sang tư duy bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn dân, tăng số năm sống khỏe mạnh, nâng cao thể chất, trí lực, tuổi thọ. Sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế mà còn gắn với môi trường sống, chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, giao thông, an toàn lao động và văn hóa sinh hoạt.

Người dân được xác định là chủ thể trong chăm sóc sức khỏe, cần chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất, từ đó hình thành phong trào toàn dân chăm sóc sức khỏe chủ động.

Y tế dự phòng sẽ được kiện toàn hiện đại hóa, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm và kiểm soát dịch bệnh ngay từ cơ sở. Hệ thống trạm y tế xã được củng cố cả về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, đội ngũ nhân viên y tế tuyến xã, y tế thôn bản, cộng tác viên dân số sẽ được duy trì và hỗ trợ nhằm đảm bảo phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ngành y sẽ tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở tuyến đầu. Một số cơ sở đào tạo sẽ được đầu tư để đạt chuẩn khu vực, đồng thời mở rộng đào tạo chuyên sâu sau đại học do Bộ Y tế trực tiếp quản lý.

Nghị quyết xác định, ngân sách Nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo trong tài chính y tế, kết hợp với bảo hiểm y tế và xã hội hóa nguồn lực. Từ đó, hướng đến mục tiêu dài hạn là " miễn viện phí " cho người dân - bước đi lớn trong chính sách an sinh y tế.

Các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu sẽ được đầu tư bảo đảm cho người dân ở mọi vùng miền. Chính sách tài chính mới cũng mở đường để huy động mạnh mẽ các nguồn lực tư nhân trong lĩnh vực y tế công lập.

Ngành y tế sẽ được ưu tiên cao nhất trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, liên thông sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử. Quản lý sức khỏe sẽ được triển khai theo vòng đời, giúp người dân được chăm sóc toàn diện, chủ động.

Song song, Việt Nam sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong y học như công nghệ gene, y học tái tạo, công nghệ nano, sản xuất vaccine và thiết bị y tế trong nước. Một khu công nghiệp dược phẩm quốc gia dự kiến sẽ hình thành vào năm 2030 để phục vụ chiến lược tự chủ về dược.

Y tế tư nhân được xác định là lực lượng quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống công lập. Chính phủ sẽ có chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, đầu tư để khuyến khích tư nhân tham gia sâu hơn vào lĩnh vực y tế. Hợp tác công – tư sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ theo hướng minh bạch, hiệu quả.



