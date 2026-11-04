Bác sĩ da liễu cảnh báo người dùng kem chống nắng

Tất cả người dùng kem chống nắng hàng ngày chú ý!

Bạn đã bao giờ lướt TikTok hoặc Instagram và bắt gặp một người sáng tạo nội dung với làn da sáng khỏe, tự tin quảng bá một sản phẩm "thần kỳ" giúp họ giải quyết các vấn đề như mụn, bệnh chàm hay những tình trạng da liễu khác chưa? Nếu bạn cũng đang đau đầu tìm cách khắc phục chính vấn đề đó, hẳn sẽ rất khó để cưỡng lại mong muốn mua sản phẩm ấy về dùng thử.

Tuy nhiên, giữa vô vàn xu hướng chăm sóc da lan truyền trên mạng xã hội, thật khó để phân biệt đâu là thông tin đáng tin cậy và đâu là điều vô căn cứ. Suy cho cùng, người duy nhất bạn nên tìm đến để xin lời khuyên về chăm sóc da chính là các chuyên gia, chẳng hạn như bác sĩ da liễu hoặc chuyên gia thẩm mỹ.

Để tìm hiểu sâu hơn về các xu hướng chăm sóc da đang "gây sốt" gần đây, tạp chí Parade đã trao đổi với ba bác sĩ da liễu: Bác sĩ Kellie Reed (bác sĩ da liễu được cấp chứng chỉ hành nghề tại Westlake Dermatology, Austin); Bác sĩ Latanya Benjamin (bác sĩ da liễu nhi khoa được cấp chứng chỉ hành nghề, đồng thời là người sáng lập Young Skin MD); và Bác sĩ Debra Jaliman (bác sĩ da liễu được cấp chứng chỉ hành nghề, kiêm Phó Giáo sư Lâm sàng tại Trường Y Icahn thuộc hệ thống bệnh viện Mount Sinai).

Cả ba bác sĩ đều đồng thuận về một xu hướng chăm sóc da đang lan truyền mà bạn tuyệt đối không nên thử tại nhà. Đồng thời, họ cũng chia sẻ về một vài xu hướng khác mà họ thực sự ủng hộ! Hãy tiếp tục đọc để biết thêm những góc nhìn chuyên môn từ họ.

3 bác sĩ da liễu cùng cảnh báo: Loại kem chống nắng đang "gây sốt" mà bạn tuyệt đối không nên thử

Các bác sĩ Jaliman, Reed và Benjamin đều nhất trí rằng một xu hướng chăm sóc da đang được lan truyền rộng rãi nhưng hoàn toàn không đáng tin cậy chính là tự làm kem chống nắng tại nhà.

"Đây là một xu hướng tự làm (DIY) mà tôi tuyệt đối khuyên bạn nên tránh xa", bác sĩ Reed nhận định về các loại kem chống nắng tự chế. "Các sản phẩm kem chống nắng thương mại đều phải trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo chỉ số SPF và khả năng bảo vệ phổ rộng đúng như thông tin ghi trên nhãn. Khi tự làm kem chống nắng tại nhà, bạn không có cách nào xác định chính xác mức độ bảo vệ thực tế mà sản phẩm mang lại, cũng như không thể đảm bảo các thành phần được phân bổ đều hay chưa".

Bác sĩ Reed nói thêm rằng: "Việc chỉ trộn các thành phần lại với nhau không đảm bảo tạo ra hiệu quả chống nắng", ngay cả khi bạn sử dụng những nguyên liệu vốn có khả năng ngăn chặn tia UV, chẳng hạn như kẽm. Nhiều người có thể nghĩ rằng mình đã được bảo vệ, trong khi thực tế họ lại đang để làn da phải chịu tổn hại đáng kể từ tia UV. Kem chống nắng không phải là thứ mà bạn nên thử nghiệm bằng cách tự pha chế tại nhà.

Tiến sĩ Benjamin đồng tình với quan điểm này và chỉ ra rằng hiệu quả là một vấn đề lớn đối với các loại sản phẩm chống nắng tự chế.

"Làm sao chúng ta có thể biết liệu hỗn hợp chống nắng tự chế tại nhà có thực sự hiệu quả và bảo vệ an toàn cho một người khỏi các tia có hại từ mặt trời hay không?" bà giải thích. "Không có gì đảm bảo rằng việc trộn lẫn các thành phần khác nhau tại nhà sẽ tạo ra một sản phẩm chống nắng hiệu quả".

Bà lưu ý rằng đối với các sản phẩm chống nắng, "kiểm nghiệm là yếu tố then chốt" và bất kỳ sản phẩm tự chế nào cũng sẽ không trải qua quá trình kiểm nghiệm đầy đủ.

"Khả năng bảo vệ đến từ chỉ số SPF phù hợp, lượng sản phẩm thoa lên da vừa đủ và các thành phần chuẩn xác", bà nói thêm. "Những trào lưu khuyến khích tự làm sản phẩm chống nắng đã bỏ qua các quy trình kiểm nghiệm công thức nghiêm ngặt cùng những tiêu chuẩn an toàn vốn được áp dụng cho các loại kem chống nắng thương mại, vốn thường có độ ổn định cao và được thiết kế để duy trì hiệu quả lâu dài."

Tiến sĩ Jaliman cũng có cùng góc nhìn. Bà cho biết trên TikTok, nhiều nhà sáng tạo nội dung đang lan truyền thông tin sai lệch về chỉ số SPF. Chẳng hạn, bà từng thấy một người khẳng định rằng "kem chống nắng chứa các hóa chất độc hại, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ánh nắng mặt trời. Điều này hoàn toàn không đúng!"

Bà nhấn mạnh thêm rằng "việc tạo ra một sản phẩm chống nắng an toàn và hiệu quả là một quy trình phức tạp", không hề dễ dàng để thực hiện tại nhà.

Lời khuyên từ các bác sĩ da liễu về cách chọn kem chống nắng cho da mặt

"Tôi luôn khuyên mọi người nên chọn loại kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên," bác sĩ Reed cho biết. "Hiện nay có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời, bao gồm cả các loại kem chống nắng gốc khoáng (kem chống nắng vật lý) dành cho những ai ưu tiên các thành phần như kẽm oxit hoặc titan dioxit."

Bác sĩ Benjamin bổ sung: "Tôi khuyên bạn nên tìm các sản phẩm kem chống nắng trên thị trường có chứa thành phần hoạt tính mà bạn quan tâm nhất. Nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng các sản phẩm gốc khoáng; trong trường hợp đó, tôi khuyên bạn nên chọn loại kem chống nắng thuần khoáng có chứa kẽm oxit và/hoặc titan dioxit."

Mặc dù đồng tình với tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày, bác sĩ Jaliman lại ưu tiên các loại kem chống nắng hóa học hơn là kem chống nắng gốc khoáng.

Bà khuyên: "Hãy chọn loại kem chống nắng hóa học có chỉ số SPF từ 30 đến 50. Tôi luôn khuyến khích bệnh nhân của mình tìm các sản phẩm có nồng độ kẽm oxit cao, từ 15% trở lên." Tuy nhiên, theo bác sĩ Jaliman, yếu tố quan trọng nhất khi sử dụng kem chống nắng chính là "sự đều đặn".

Bác sĩ Jaliman nhấn mạnh: "Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, bất kể trời nắng hay mưa, vì tia cực tím vẫn có thể xuyên qua các đám mây. Việc sử dụng kem chống nắng thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa ung thư da, giảm thiểu các nếp nhăn và cải thiện chất lượng làn da."

Đồng quan điểm này, bác sĩ Reed cho rằng "loại kem chống nắng tốt nhất chính là loại mà bạn có thể sử dụng đều đặn". Bà cũng khuyên bệnh nhân nên "thoa một lượng kem hào phóng và nhớ thoa lại sau mỗi 2 giờ khi ở ngoài trời, đặc biệt là sau khi bơi, đổ mồ hôi hoặc lau khô người bằng khăn". Ngoài ra, vào những ngày nắng gắt, bà còn khuyến nghị nên đội mũ rộng vành và mặc trang phục có chỉ số chống tia UV (UPF) từ 50 trở lên.

(Ảnh minh họa: Internet)