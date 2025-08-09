Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường

Tiểu đường, hay đái tháo đường, là bệnh lý rối loạn chuyển hóa đặc trưng bởi tăng đường huyết do khiếm khuyết tiết hoặc tác động của insulin, gây tổn thương tim, thận, mắt và thần kinh. Giáo sư Guo Qiyu (Trưởng khoa Nội tiết, Trung tâm Y tế số 6, Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc) cho biết, không chỉ người thích đồ ngọt mới mắc bệnh. Bốn nhóm người dưới đây dễ nằm trong tầm ngắm của tiểu đường, dù họ có thể không ăn nhiều đường. Hãy xem bạn có thuộc nhóm nào không để phòng tránh kịp thời!

1. Người ngủ không đủ giấc hoặc thức khuya thường xuyên

Ảnh minh hoạ

Thói quen ngủ ít hơn 7 tiếng hoặc thức khuya làm rối loạn đồng hồ sinh học, giảm khả năng cơ thể sử dụng insulin hiệu quả. Giáo sư Guo giải thích rằng điều này khiến độ nhạy insulin suy giảm, dẫn đến tích tụ đường trong máu. Một nghiên cứu từ Tạp chí Hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ chỉ ra thức khuya tăng 19% nguy cơ tiểu đường tuýp 2. Để bảo vệ sức khỏe, hãy duy trì giấc ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, đi ngủ trước 23 giờ.

2. Người ít vận động và ngồi lâu một chỗ

Ngồi quá lâu hoặc ít tập thể dục làm tăng nguy cơ kháng insulin, tình trạng khiến cơ thể khó kiểm soát đường huyết. Giáo sư Guo nhấn mạnh rằng ngồi hơn 3 tiếng mỗi ngày có thể tăng nguy cơ tiểu đường tuýp 2 từ 45% đến 89%. Lối sống ít vận động còn khiến tế bào tụy làm việc quá sức, gây suy giảm chức năng insulin. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động như đi bộ, yoga hoặc tập thể dục nhẹ để giảm nguy cơ.

3. Người thường xuyên căng thẳng và có cảm xúc tiêu cực

Ảnh minh hoạ

Áp lực công việc, học tập hoặc trạng thái tinh thần tiêu cực kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, cản trở sản xuất insulin và gây rối loạn chuyển hóa đường. Theo Giáo sư Guo, căng thẳng lâu dài không chỉ làm đường huyết tăng mà còn dẫn đến béo phì, một yếu tố nguy cơ lớn của tiểu đường. Để phòng tránh, hãy tìm cách thư giãn như tập thở sâu, thiền hoặc trò chuyện với người thân để giữ tinh thần thoải mái.

4. Người bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng muộn

Ảnh minh hoạ

Bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng sau 8 giờ sáng làm rối loạn kiểm soát đường huyết và insulin. Giáo sư Guo cho biết nhịn sáng gây phản ứng dây chuyền, khiến cơ thể xử lý glucose kém hiệu quả, tăng nguy cơ tiểu đường tuýp 2. Nhiều người trẻ bỏ bữa sáng vì bận rộn hoặc muốn giảm cân, nhưng điều này lại phản tác dụng. Hãy ăn sáng đúng giờ với thực phẩm lành mạnh như trứng, yến mạch, trái cây tươi hoặc sữa chua không đường.