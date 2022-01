Bác sĩ chỉ cách chuẩn nhất để bổ sung vitamin C tăng sức đề kháng, phòng bệnh

Những ngày này, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội hôm sau liên tục cao hơn hôm trước, số người điều trị tại nhà cũng ngày một tăng. Hiện Hà Nội đã có gần 55.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó số F0 được theo dõi cách ly tại nhà tính đến ngày 12/1 là 42.652 trường hợp.

Trước sự gia tăng ca mắc trong cộng đồng, nhiều người dân đã chỉ nhau cách phòng bệnh, trong đó có bổ sung vitamin C hàng ngày.

Chị H., một F0 điều trị tại nhà, đã khỏi bệnh, cho biết, 10 ngày qua đi với chị không quá mệt mỏi. Chị giữ tinh thần lạc quan, uống đủ thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, tập thể dục thường xuyên mỗi ngày.

Người phụ nữ này cũng cho rằng chị vượt qua F0 một cách dễ dàng “có lẽ là do trước đó thường xuyên bổ sung vitamin C”. Chính vì thế, trong bài viết kinh nghiệm vượt qua Covid-19 của mình với hàng trăm lượt chia sẻ trên trang cá nhân chị đăng ảnh loại thực phẩm chức năng vitamin C kèm lời khuyên, “mọi người nên dùng trước mỗi ngày để nhỡ có mắc cũng nhẹ nhàng”.

Không nên uống quá nhiều vitamin C

Chia sẻ với phóng viên, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, bổ sung đủ chất dinh dưỡng là một cách tốt nhất bạn có thể tăng cường khả năng bảo vệ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật. Tương tự chị H., chị Minh Anh (Ba Đình, Hà Nội) bình thường mỗi ngày nhà chị đều bổ sung vitamin C bằng nước cam cho cả nhà, ngoài ra chị vẫn đặt mua các loại vitamin C cho từng thành viên trong gia đình và nhắc nhở mọi người uống hàng ngày.

Việc bổ sung vitamin C với các F0 để nhằm cải thiện sức đề kháng, và đẩy nhanh quá trình hồi phục cơ thể về mặt tế bào và các chỉ số liên quan.

BS Trương Hồng Sơn khẳng định, vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Vitamin C còn được gọi là axit ascorbic, là một trong nhiều chất dinh dưỡng tan trong nước được tìm thấy tự nhiên trong trái cây và rau quả.

Đây là một loại chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại và phá hủy các tế bào khỏe mạnh. Vitamin C được biết đến như một loại vitamin chống lại virus.

Vitamin C cũng giúp tăng khả năng hấp thụ sắt, chất cần thiết cho sự phát triển và các chức năng tổng thể của cơ thể. Thiếu vitamin C trầm trọng cũng có thể dẫn đến tình trạng có thể gây bệnh Scorbut. Bệnh này gây ra tình trạng thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, suy nhược, mệt mỏi, chảy máu tự phát, đau ở các chi nhất là đau ở chân, sưng phù, gây viêm loét lợi và rụng răng.

Hiểu được tác dụng của vitamin C, nhiều người đã chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình bằng cách ngoài ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C như cam, quýt... còn cẩn thận bổ sung các viên uống vitamin C mỗi ngày. Điều này rất có thể dẫn tới khả năng thừa vitamin C.

“Trong khi đó, hiện có không ít quảng cáo thổi phồng về việc sử dụng vitamin C”, TS. BS Trương Hồng Sơn khuyến cáo.

Ngoài ra, bổ sung vitamin C quá mức có thể gây nhiều hệ quả đặc biệt gặp phải ở người bị huyết sắc tố, hoặc một số người đặc biệt.

Nếu hằng ngày, bạn ăn rau và hoa quả là đã đủ lượng vitamin C cần thiết và không cần bổ sung thêm vitamin C bằng các viên uống thực phẩm chức năng.



Theo BS Sơn, nếu hằng ngày, bạn ăn rau và hoa quả là đã đủ lượng vitamin C cần thiết và không cần bổ sung thêm vitamin C bằng các viên uống thực phẩm chức năng.

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra khuyến nghị lượng vitamin C dựa trên nhu cầu năng lượng khẩu phần ăn của từng nhóm người. Cụ thể: với phụ nữ trưởng thành trung bình cần 70mg vitamin C mỗi ngày, đàn ông trung bình cần 90mg/ ngày, phụ nữ mang thai và cho con bú cần một lượng vitamin C nhiều hơn. Lượng vitamin C tối đa mỗi người lớn không không nên vượt quá 2.000mg mỗi ngày.

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: 100g cam chứa 53,2mg vitamin C, trong khi cùng trọng lượng đó nhưng dứa chứa 47,8mg, xoài chứa 36,4mg.

Ngoài ra, vitamin C cũng có rất nhiều trong các thực phẩm khác như: Ớt chuông, Bông cải xanh, Dưa lưới, Bưởi, Kiwi, Khoai tây, Dâu tây, Cà chua...

Dư thừa vitamin C không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể gặp các tác dụng phụ như: đau bụng, chuột rút, tiêu chảy, đau đầu, buồn nôn, nôn, gặp các vấn đề về giấc ngủ.

'Ngoài ra, biện pháp dự phòng khác để ngăn ngừa virus, cảm cúm là chăm sóc bản thân. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách: ngủ đủ giấc mỗi đêm, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn đầy đủ thành phần dinh dưỡng, không uống các chất kích thích như caffein, rượu bia quá nhiều”, TS. BS Trương Hồng Sơn nhìn nhận.