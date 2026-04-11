Bác sĩ cảnh báo 5 thói quen trong bếp dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm, nhiều người Việt mắc phải tất cả, đặc biệt là cái số 1

Theo trang ETToday, Tiến sĩ Wang Chun-ping, một chuyên gia về y học phục hồi chức năng đến từ Đài Loan (Trung Quốc), mới đây đã cảnh báo về "5 thói quen hàng ngày" của người tiêu dùng có thể vô tình biến một bữa ăn ngon thành chất độc.

Tiến sĩ Wang cho biết nguy cơ bắt đầu tích lũy ngay khi thực phẩm được làm nóng đến "phạm vi nguy hiểm" (7-60 độ C), đây là phạm vi mà hầu hết các loại vi khuẩn, chẳng hạn như Salmonella, có thể phát triển và sinh sôi nảy nở trong vòng 20 phút.

"Nếu để thức ăn ở nhiệt độ phòng chỉ một giờ, số lượng vi sinh vật sẽ tăng lên khoảng 8 lần, và nếu để hai giờ, con số này có thể tăng vọt lên đến 64 lần". Lượng vi khuẩn này đủ để gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa ngay lập tức.

5 thói quen dễ gây ngộ độc hầu hết mọi người đã quen thuộc

Theo phân tích của Tiến sĩ Wang, có 5 thói quen nguy hiểm cần phải thay đổi khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho gia đình bạn.

- Mua về rồi để đó: Nhiều người mua đồ ăn trưa chế biến sẵn rồi thường để đó để lướt điện thoại hoặc làm việc nhà. Để thức ăn nguội đến nhiệt độ phòng sẽ đưa nó vào phạm vi nhiệt độ mà vi khuẩn ưa thích nhất.

- Đậy kín hộp đựng thức ăn khi còn nóng: Việc đậy kín nắp hộp hoặc túi ni lông sẽ tạo ra hơi ẩm và ngăn cản sự lưu thông không khí, trở thành "nơi trú ẩn lý tưởng cho vi khuẩn", đặc biệt là đối với các món ăn nhiều nước hoặc protein.

- Chờ thức ăn nguội hẳn mới cho vào tủ lạnh: Quan niệm thức ăn nóng sẽ làm hỏng tủ lạnh là sai lầm. Các bác sĩ khẳng định rằng tủ lạnh hiện đại có hệ thống kiểm soát nhiệt độ tốt. Việc bảo quản thức ăn khi còn ấm (trong các hộp nhỏ để nhiệt thoát ra) thực sự giúp giảm nguy cơ vi khuẩn sinh sôi tốt hơn.

- Suy nghĩ "Chỉ cần hâm nóng lại là được": Đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm nhất. Một số vi khuẩn, như tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), có thể sản sinh ra độc tố chịu nhiệt. Ngay cả khi bạn dùng lò vi sóng hoặc đun sôi, vi khuẩn có thể chết, nhưng độc tố vẫn còn.

- Chủ quan với các triệu chứng: Ngộ độc thực phẩm có thời gian ủ bệnh từ 6 đến 48 giờ. Nhiều người bị tiêu chảy vào ngày hôm sau và thường không nhận ra đó là do thực phẩm đóng gói họ mua ngày hôm trước, dẫn đến việc họ bỏ qua việc thay đổi thói quen ăn uống thường ngày của mình.

Bác sĩ Wang Chun-ping khuyên rằng nếu bạn mua thực phẩm và không định ăn ngay, bạn nên hé nắp hộp đựng để hơi nóng thoát ra ngoài. Tránh để thực phẩm ở nhiệt độ 30-50 độ C quá lâu. Ngoài đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa, ngộ độc thực phẩm nặng cũng có thể dẫn đến suy nhược, mất nước và mất cân bằng điện giải trong máu.

An toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở cửa hàng; nó nằm ở những quyết định chúng ta đưa ra ở mỗi bước sau khi cầm túi thực phẩm trên tay. Rủi ro không đến từ bản thân thực phẩm khác thường, mà từ những hành động thường nhật mà chúng ta đã quen thuộc.