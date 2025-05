Bác sĩ cảnh báo 5 nhóm bệnh lý nguy hiểm, càng ăn lòng se điếu bệnh sẽ càng nặng hơn

Gần đây, lòng se điếu dường như là món ăn gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các mạng xã hội. Đây là một loại nội tạng lợn hiếm, có kết cấu đặc biệt và được xem là món ăn xa xỉ với giá lên đến hàng triệu đồng/kg. Lòng se điếu có thể là món ăn hấp dẫn với nhiều người, nhưng về mặt sức khỏe, nó tiềm ẩn không ít rủi ro.

Lòng se điếu có tốt cho sức khỏe không?

Lòng se điếu là phần đặc biệt của ruột non lợn, có hình dạng xoắn được xem là phần ngon, bùi, giòn, rất được ưa chuộng trong ẩm thực truyền thống. Món này thuộc nhóm nội tạng động vật, vốn chứa nhiều protein, cholesterol cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn với lượng nhiều hoặc sử dụng cho một số người mắc nền sẵn có sẽ không có lợi cho cơ thể.

Ăn nhiều có hại gì không?

Hiện nay, các nghiên cứu sâu về giá trị dinh dưỡng của món lòng se điếu vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nếu ăn quá mức lòng se điếu hay một số món có nguồn gốc từ nội tạng động vật, bạn có thể mắc phải một số bệnh như:

Rối loạn chuyển hóa: Lượng cholesterol rất cao trong lòng lợn sẽ làm tăng cholesterol và mỡ máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim.

Gây bệnh gout: do chứa nhiều purin, làm tăng axit uric trong máu.

Rối loạn tiêu hóa, đặc biệt nếu chế biến không kỹ, có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng như Salmonella, E. coli.

Bên cạnh đó, việc lòng se điếu khan hiếm, nhiều nơi sử dụng hóa chất để tạo ra sản phẩm giả, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe người dùng. Một số hóa chất như formol,oxy già, phèn chua,... thường được dùng để ngâm, rửa làm lòng giả, lòng kém chất lượng. Những chất trên đều nguy hiểm nếu sử dụng với nồng độ cao, sử dụng kéo dài cho cơ thể.

Những ai không nên ăn lòng se điếu?

1. Người mắc bệnh mỡ máu, cholesterol cao: lòng se điếu rất giàu cholesterol vì vậy những người mắc bệnh mỡ máu nên hạn chế sử dụng, việc ăn quá nhiều dễ làm máu bị nhiễm mỡ.

2. Hạn chế với những người có bệnh tim mạch và chuyển hóa khác như xơ vữa động mạch, tiểu đường.. Do lượng chất béo xấu cao sẽ gây xơ mỡ động mạch tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

3. Người mập, đang giảm cân cần hạn chế món này vì chúng chứa lượng calo cao.

4. Nội tạng động vật nói chung và lòng se điếu nói riêng là những món ăn người bị gout cần tránh. Vì nhân purine có trong nội tạng động vật có thể khiến khớp viêm sưng và đau hơn, diễn ra trong thời gian dài hơn khiến người bệnh khó chịu và gặp những trở ngại trong vận động.

5. Người hay đầy bụng, khó tiêu: lòng heo khó tiêu, người bụng yếu ăn vô sẽ bị ậm ạch, khó chịu suốt ngày.

6. Bà bầu: nếu ăn trúng lòng heo không nấu kỹ, dính vi khuẩn mà lại còn nhiều mỡ, dễ bị ngộ độc thực phẩm và tăng cholesterol.

Không thể phủ nhận, lòng se điếu là món ăn truyền thống, được nhiều người yêu thích bởi hương vị giòn ngọt, béo ngậy và sự cầu kỳ trong chế biến.Tuy nhiên, mọi người cần quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi cả lòng non - lòng già hay các nội tạng động vật khác đều tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Mọi người cần mua lòng ở những địa chỉ uy tín, chọn được nội tạng của những con vật khỏe mạnh, sơ chế thật sạch trước khi chế biến, sử dụng với số lượng vừa phải để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.